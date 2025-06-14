 

Победителей двое: РФС постановила считать «Зенит» чемпионом вместе с «Краснодаром»

14.06.2025, 13:33, Разное
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Президиум РФС в связи с особыми обстоятельствами постановил считать чемпионами России 2024-2025 года сразу две команды – петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар». Причинами такого решения назван незначительный отрыв между двумя лидерами (1 очко) и  100-летие со дня основания клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы просто не можем оставить без праздника болельщиков из Петербурга в год столетнего юбилея. Одно очко разницы после тридцати туров это арифметическая погрешность, равная одной судейской ошибке или случайному рикошету. При этом учтены интересы краснодарских болельщиков – их клуб, случайно выигравший чемпионат, сохранит титул чемпиона и золотые медали», – заявил президент РФС Александр Дюков.

Кроме того, глава Российского футбольного союза подчеркнул, что организацией была заказана дорогостоящая полиграфическая продукция с поздравлениями «Зениту» с юбилеем и седьмым подряд чемпионством, поэтому решено вручить её адресату, чтобы средства были освоены по закону.

Церемонию награждения золотыми медалями игроков «Зенита» проведут на домашнем стадионе клуба «Газпром Арене». Серебрянные медали чемпионата вручаться не будут, а обладателем бронзовых наград останется московский ЦСКА.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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