Мнение: Немецкая армия предпочитает коренных немцев

Читатели сфотографировали в берлинском метро вербовочный плакат немецкой армии, Бундесвера. Надпись на плакате звучит немного зловеще: «Займись тем, что хорошо оплачивается, и что стоит усилий. Ты делаешь это ещё и добровольно. Потому что можешь».

Обратите внимание на моделей. Никакого диверсити: все четверо — белые, причём оскорбительно арийской внешности. Девушка, правда, присутствует, но надо ещё как следует приглядеться, чтобы понять, что это девушка, так как её выдают только красивые брови и тонкие черты лица.

Полагаю, отступление от повестки вызвано необходимостью. Германии очень нужны военные, причём нормальные. Как показывает опыт, сидящие на пособиях мигранты и завсегдатаи грех-парадов в армию идут неохотно, а если всё же идут, то скорее снижают боеспособность своим присутствием в войсках. Методом исключения остаётся рассчитывать на стандартного белого угнетателя: крепкого парня Ганса, предки которого похоронены под Верденом и под Сталинградом.

На словах Германия собирается воевать с Россией. В реальной жизни — скорее делает вид, чтобы творить разные непотребства внутри страны под предлогом защиты от страшного и хищного русского медведя. Несмотря на это, армия Германии всё же нужна, так как с трамповскими США она больше не дружит, и так как без внятной армии Германия не сможет оставаться на равных с Францией. Вероятно, немецкие солдаты после подписания контракта будут заняты вмешательством в дела стран третьего мира: где-нибудь в Африке и в Азии, например.

Проблема немецких властей заключается в трёх обстоятельствах.

1. Современные изнеженные феминные немцы не особо-то рвутся служить в армии. Там крайне токсичная рабочая среда с элементами насилия, много абьюза, эмоциональный террор. Нет даже базовых опций типа сейф-спейса, а за корректностью употребления местоимений никто не следит.

2. Некоторые молодые немцы сделаны из теста покрепче, однако им не улыбается перестреливаться с бармалеями в Африке, покуда двоюродные братья этих самых бармалеев будут целовать в Германии их белокурых невест.

3. Наконец, получив базовую подготовку и некоторый боевой опыт, демобилизовавшийся Ганс всерьёз задумается о вступлении в «ультраправую» партию «Альтернатива для Германии». Если ожидаемый запрет АдГ выплеснет политическую борьбу на улицу, разгонять отряды таких вот разгневанных Гансов будет непросто.