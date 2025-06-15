«5-я статья авансом»: в НАТО заявили о готовности немедленно защитить Израиль от неспровоцированной агрессии Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический альянс намерен задействовать 5-ю статью своего устава и мобилизовать усилия на защиту Израиля. Тот факт, что страна сейчас не входит в НАТО, не должен этому помешать, заверил он.

По словам Рютте, хотя Израиль и не член альянса, он – «друг и партнёр», и сейчас достаточно одного слова Биньямина Нетаньяху, чтобы вся военная мощь НАТО обрушилась на Иран.

«То, что происходит – это беспрецедентно для XXI века. Израиль стал жертвой жестокой неспровоцированной агрессии со стороны иранского режима и мы просто не можем оставаться в стороне, – сказал он. – Неважно, входит ли сейчас Израиль в НАТО – мы всё равно можем предложить 5-ю статью о коллективной защите, но сделаем это авансом. Защита нужна уже сейчас, а вступление мы можем обсудить позже».

Рютте добавил, что хотя Турция выступает против членства Израиля в объединении, она не сможет воспользоваться своим правом вето.

«Речь идёт о мирной стране, которая подверглась нападению, по которой прямо сейчас летят иранские ракеты. Никакого права вето здесь быть не может – я надеюсь, это всем очевидно. Израиль может стать членом НАТО хоть завтра, если этого пожелает, – заключил генсек. – Таковы принципы нашего альянса – мы не можем оставаться в стороне, когда требуется наша помощь, и мы не можем закрывать глаза на происходящее или ограничиваться словами и полумерами. Такова наша миссия».

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