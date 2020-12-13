Николая Валуева избили в Госдуме за неправильное голосование

13.12.2020, 17:37, Разное

В пятницу в перерыве пленарного заседания на заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева напали на двенадцатом этаже Госдумы. Политик получил лёгкие травмы.

Депутат Валуев шёл в свой кабинет, чтобы ознакомиться с письмами избирателей. Его втолкнули в туалет, повалили на пол и начали избивать. По подсчётам врача медпункта Госдумы, Валуеву нанесли не менее 40 ударов по лицу, голове и корпусу. Сам политик согласен с этой оценкой.

– Да, очков сорок точно пропустил. Обошлось даже без нокдауна, но по очкам они меня сделали, конечно. Не готов я был, не готов, – сказал депутат.

Причиной избиения, по словам нападавших, стало неправильное голосование Валуева по вопросу № 1025245-7 об упразднении Климовского городского суда Московской области. Депутат проголосовал против. Законопроект формальный и маловажный, один голос против ничего бы не изменил, но коллеги Валуева по фракции сочли это нелояльностью.

– Фракционная дисциплина касается всех. И всех законопроектов. Если фракция голосует солидарно, все должны голосовать, даже боксёры, — заявил спикер госдумы Вячеслав Володин перед продолжением заседания.

Пострадавший объясняет своё голосование ошибкой при нажатии кнопки.

– Времени дают на голосование мало, кнопки маленькие, пока в неё прицелишься, время уже и кончилось, понятно, можно промахнуться, — говорит Валуев.

Подавать заявление в полицию он не будет, потому что все нападавшие на него имеют депутатскую неприкосновенность. В ближайшее время депутат Валуев планирует вернуться к интенсивным тренировкам по боксу и заняться боевым самбо, чтобы впредь его было сложнее застать врасплох.