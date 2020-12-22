Для выпускниц школ введён обязательный экзамен по мытью посуды и приготовлению пищи

22.12.2020, 9:07, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал постановление о введении дополнительного тестирования выпускниц школ.

Так, после окончания выпускного класса они будут сдавать экзамен по мытью посуды и приготовлению пищи и получать за это баллы, которые будут суммированы к результатам ЕГЭ. Провалившие испытание ученицы лишатся возможности поступить в ВУЗ до успешной пересдачи.

Новый экзамен будет длиться два дня. В первый из них школьницы будут тянуть билет с номером блюда. После получения 1 из 150 тестовых заданий выпускница обязана приготовить определённое блюдо. Оценивать кулинарные способности девушек будут члены жюри, утверждённые министерством просвещения. На следующий день начнётся этап мытья посуды. Наивысший балл получат те, кто за наименьшее время, использовав наименьшее количество моющего средства, тщательнее всех вымоет свою партию посуды.

– Что должна уметь выпускница, готовящаяся к взрослой жизни? Готовить и мыть посуду! Если она не умеет этого, то где она пригодится? Думаю, вуз таким девушкам уж точно не нужен. Да если бы только вуз, замуж никто её не возьмёт, — пояснил министр просвещения.

Ранее Госдума приняла поправку в Конституцию, обязывающую россиянок рожать до 27 лет .