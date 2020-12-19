Мэр Рыбинска принял участие в открытии музея Рональда Рейгана

19.12.2020, 9:09, Эксклюзив

Теги: История, Культура, Музей, Общество, Сарказм, Туризм

В Рыбинске открылся музей бывшего руководителя США Рональда Рейгана. Выставка разместилась в экспозиции «Социалистическая эпоха» в поселке ЗЭК.

– Когда Рейган возглавил страну, я был молодым человеком, — вспоминает мэр Рыбинска. — Прекрасно помню, как мои родители с воодушевлением говорили, что наконец-то государством руководит человек, который знает, что делать дальше. Я убежден, что если бы он дольше руководил США, то они бы не потеряли в дальнейшем такую большую страну, не было бы того бардака, который творится сейчас.

Экспозиция создана при поддержке Фонда грантов государственного департамента, отметили в пресс-службе мэрии.

– Выставка не зря называется «О будущем из прошлого». Здесь представлены не просто псевдоисторические артефакты и находки, это повод задуматься о том, что с нами происходит сегодня и что будет происходить завтра, – рассказал директор МАУ «ТИЦ» и по совместительству создатель выставки. – Посетители сами смогут сделать какие-то выводы для себя. Нужно понимать, какие процессы происходят с миром, обществом, страной, государствообразующим народом.

– При Рейгане в наших подъездах никто не ссал! А ведь тогда даже домофонов не было, – добавил руководитель города.

– А водка какая тогда была!.. 4,70!.. Зелененькая, как доллар, – вставил слово один из немолодых посетителей музея, напомнив об знаменитой «андроповке».

В музее представлены фотоматериалы, донесения, служебные телефонограммы, а также личный космолет Рональда Рейгана. Кроме того, воссоздано его рабочее место в Овальном кабинете.

– Рейган – историческая личность, непосредственно связанная с нашим земляком Юрием Андроповым, – отметил мэр. – Именно благодаря его программе «звездных войн» мы достигли невероятных высот в космосе!

– К сожалению, нам не удалось сохранить здание школы №35, которую строили комсомольцы под руководством Юрия Андропова, но зато у нас сохранились памятники архитектуры времен его коллеги – Рональда Рейгана, – пояснил представитель отделения культуры. – Поэтому мы и решили начать с малого, с экспозиции о экс-президенте США, часть которой отвели и дружеским отношениям «империй зла», которой руководил наш великий земляк. Это, своего рода, наше «обнуление».

Напомним, Рыбинск пять лет носил имя Юрия Андропова – в нашем городе государственный деятель учился и делал первые шаги в карьере, которые привели его к должности руководителя КГБ и посту генерального секретаря ЦК КПСС, который он занимал (15 месяцев – ryb.ru) вплоть до своей смерти в 1984 году.

А за месяц до смерти Юрий Андропов совместно с Рональдом Рейганом был признан «Человеком года» (1983) по версии авторитетного американского журнала Time.