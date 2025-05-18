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Что есть доброта?

18.05.2025, 12:12, Афиша
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Парадоксальный кинотриптих «Виды доброты», который «Современник» представит 21 мая, поставил Йоргос Лантимос.

Он – самый видный из творцов т.н. «греческой странной волны», с её эстетической новизной, склонностью к абсурду и… малым бюджетом. Киноклуб уже знакомил рыбинцев с его предыдущими работами, завоевавшими призы в Каннах, Венеции и номинированными на «Оскар». Интересен диалог двух «современников», двух Иванов по поводу нового опуса.

И. Семериков (не видя фильм, передаёт чьё-то мнение): Там не то, что абсурдная комедия, а жесть-жесть чёрная, с чувством юмора не для всех.
И. Спиридонов: Лантимос, по определению, не для всех…
И. Семериков: Это понятно, но его последние фильмы – «Фаворитка» и «Бедные-несчастные» ближе к мейнстримному кино, нежели ранние – «Клык» или «Лобстер». А тут, даже по его меркам, есть очень странные вещи.

Да ведь на то она и странная, вся эта «волна». И на сей раз, по мнению критики, перед нами «выдающееся кино, балансирующее на грани злой буффонады, регулярно эпатирующей зрителя, и серьёзного, почти академического исследования отношений жертвы и агрессора» (Никита Маргаев); «главная сила «Видов доброты» в том, что невозможно предугадать, куда фильм свернёт в следующую минуту» (Алиса Шейк).

Что же, будем следить за поворотами сюжета, придя в среду в 18 часов в рыбинский ОКЦ.


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