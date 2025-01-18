Причуды политкорректности

Из-за трений с коллегами и студентами профессора Телониуса Эллисона по прозвищу Монк (Джеффри Райт) отправляют в отпуск.

Серьёзный писатель, он категорически против стереотипов «афроамериканской повестки». Однако обострение ситуации в семье провоцирует его зайти на поле оппонентов…

Такова интрига «Американского чтива» которое рыбинский киноклуб «Современник» представит в среду, 22 января, в 18:00 в ОКЦ.

Журналист, сценарист и режиссёр Корд Джефферсон, имея немалый опыт работы в телесериалах, дебютировал в полнометражном киноэкранизацией романа Персиваля Эверетта «Стирание», где соединил семейную мелодраму с социокультурной сатирой.

Премьера фильма на МКФ в Торонто принесла приз зрительских симпатий, затем последовали пять номинаций на Оскар-2024 и в итоге – премия за лучший адаптированный сценарий. Признанный газетой «Вашингтон Пост» вообще лучшим фильмом года, он снискал одобрение и зрителей, и критиков (93% в мире, 100% в России).

– Умное, тонкое и многоплановое кино об одной из самых сложных современных проблем – сведении человека, народа или расы к набору расхожих клише, – резюмирует кинокритик Антон Долин.