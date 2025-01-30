Боже! Чувствую приближение Твоё!

В начале февраля в Рыбинск приедет депутат Госдумы, он же Народный артист России Н.П.Бурляев. Николай Петрович встретится с мэром, с избирателями города и района, с читателями (ибо пишет стихи, мемуары, литературоведческие сочинения), с работниками культуры и, наконец, с аудиторией киноклуба «Современник».

С ранних лет попав в кино, Коля Бурляев привлёк к себе внимание в дипломном фильме А.Кончаловского «Мальчик и голубь» (1961). А через год, сыграв в «Ивановом детстве» А.Тарковского, получил мировое признание, которое упрочил ролью Бориски в «Андрее Рублёве» того же мастера. Годы работы с великим режиссёром оказали огромное влияние на юношу. Потом он учился в Щукинском и далее во ВГИКе (у М.Ромма), но у Тарковского больше не снимался. В его фильмографии более 60 ролей и четыре режиссёрские работы, вкл. полнометражные – «Лермонтов» и «Всё впереди». Пути мастера и его питомца разошлись намного раньше и не только географически. В 1986-м у одного – после «Лермонтова» – пусть не всё, но многое было ещё впереди, жизнь другого пришла к концу…

Более трёх десятков лет спустя Николай Бурляев сделал документальный фильм, озаглавленный фразой его наставника «Боже! Чувствую приближение Твоё!». Своё произведение он считает «молитвой Андрея Тарковского, обращённой к Создателю. Картина рассказывает о духовной, религиозной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого – исповедь перед Господом и людьми. Основа фильма – дневниковые записи А.Тарковского и Н.Бурляева». Автор представит его рыбинцам в среду, 5 февраля, в 18 часов в ОКЦ. Взамен обсуждения фильма предполагается фотосессия и раздача автографов перед началом.

Вход бесплатный, с предварительной регистрацией посредством СМС (фамилия с инициалами отправителя) на номер 8 (910) 664-19-11.