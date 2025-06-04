Магический кристалл Ирины Евтеевой

Именно так можно определить уникальную авторскую технику питерского киномастера Ирины Евтеевой – покадровую обработку игровых заготовок на стекле с применением свето-живописной лессировки.

Тем более, что её фильм-фантазия «Отель “Онегин”» основан на поэзии А.С. Пушкина («И даль свободного романа, как сквозь магический кристалл…») и опере П.И. Чайковского. Герой фильма, её коллега-аниматор Барри с детства влюблён в мир Пушкина и мечтает экранизировать роман «Евгений Онегин». Пережив тяжёлую болезнь, он со своим любимым котом летит в Россию, где попадает в волшебный отель «Онегин»… Фильм посвящён известному английскому режиссёру-кукольнику Барри Первису.

Сценарист, режиссёр, художник, оператор, Ирина Евтеева – призёр престижных кинофестивалей, в т.ч. «Серебряного льва» в Венеции и «Серебряного Георгия» в Москве, лауреат премий «Ника» и «Золотой Орёл». А «Отель “Онегин”» участвовал нынче во внеконкурсной программе «Арт-кор» 47-го ММКФ.

В завершении юбилейного сезона киноклуба «Современник» Ирина Всеволодовна проведёт допремьерный показ своей новой работы в день рождения поэта, 6 июня, в кинотеатре «Космос». Чтобы попасть на него, надо приобрести купон, переведя 300 р. на № тел. +7 *910) 664-19-11 и указав в сообщении фамилии будущих зрителей, либо уплатив эту сумму в четверг с 17:00 до 19:00 (в ОКЦ или к/т), либо за два часа до начала сеанса в том же кинотеатре.