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Где же собака зарыта?

18.04.2025, 7:44, Афиша
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Восполняя неучастие родины кинематографа на проходящем в Москве 47-м Международном кинофестивале – там больше Азия, Латинская Америка и наша Russia – рыбинский киноклуб «Современник» представит 23 апреля фильм Жана-Батиста Дюрана «Цепной пес».

Это редкое на клубном экране реально молодежное кино, созданное достаточно молодым автором и увенчанное в 2024 году премией Французской киноакадемии «Сезар» в номинациях «лучший кинодебют» и «самый многообещающий актёр».

…В отличие от любви дружба не бывает безответной, даже при неравенстве сторон. Что удерживает вместе таких несхожих юнцов, как злоязычный Миралес (Рафаэль Кенар, он-то и получил актёрского «Сезара») и безропотный молчун по прозванию Дог (Антони Бажон)? Живут они якобы в деревне, хотя по нашим представлениям, это скорей небольшой городок, возможно, меньше средиземноморского Антиба, откуда родом сам Дюран. Проводят время, подобно «маменькиным сынкам» Феллини, в компании сверстников, – но почему ко всем к ним питает лютую ненависть кучка упитанных гопников?

Отмеченный весомыми наградами, включая приз за лучшую роль на МКФ молодого кино Voices, призы за лучший фильм на Европейском фестивале кинопремьер в Анже и онлайн-смотре My French Film Festival, этот фильм, по-моему, недооценили: его обошли вниманием Канны, Венеция, Berlinale и, увы, российский кинопрокат. При всей видимой простоте в нём заложена масса вопросов. Мы попытаемся найти ответы, собравшись вместе в ближайшую среду в 18:00 в ОКЦ Рыбинска.

Борис Крейн


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