Путешествие в сказку: «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”, запланированный к премьере 1 января 2025 года, представляет собой свежую интерпретацию классической истории, знакомой многим с детства. Главная героиня, девочка по имени Элли, переживает не только приключения, но и важные уроки о семье, дружбе и самопознании. Восхитительная смесь фэнтези, приключений и семейных ценностей делает фильм особенно привлекательным для просмотра всей семьей. Фильм станет доступен в онлайн-кинотеатре Okko https://okko.tv/collection/movies-setout , что позволит широкой аудитории насладиться этой увлекательной историей.

Сюжет и герои

Элли отправляется на отдых со своей семьей, но во время поездки возникает конфликт. Родители запрещают ей постоянно «залипать» в смартфоне, и забирают у нее телефон. Это решение, казалось бы, должно принести благо, но девочка, будучи возмущенной, решает сбежать от родителей. В этот момент впереди появляется зловещий ураган. Элли не успевает вернуться в автомобиль, и запирается в прицепленном фургоне. В итоге ураган уносит фургон, вместе с Элли и её верным питомцем, в волшебную Страну Жевунов.

Очнувшись в незнакомом месте, девочка понимает, что теперь ей предстоит преодолеть много трудностей, чтобы добраться в Изумрудный город и получить помощь у могущественного волшебника Гудвина. Эта история о том, как одна маленькая девочка учится преодолевать преграды, находить настоящую дружбу и открывать для себя мир волшебства.

Актерский состав и съемочная группа

Фильм обещает порадовать зрителей не только увлекательным сюжетом, но и выдающимся актерским составом. Главные роли исполняют Екатерина Червова, Юрий Колокольников и Светлана Ходченкова. Под руководством режиссера Игоря Волошина фильм сочетает силу актерского мастерства и богатство визуальных эффектов, создавая незабываемую атмосферу волшебства. Зрители смогут погрузиться в удивительный мир, наполненный яркими персонажами и захватывающими событиями.

Новый взгляд на классическую историю

“Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” предлагает новый взгляд на знакомую сказку. Принимая во внимание современные реалии и проблемы, фильм создает актуальную историю, которая будет резонировать с молодым поколением. Зрители смогут увидеть, как Элли, потерявшая связь с миром в своих гаджетах, вновь открывает для себя радость общения и настоящих приключений.

Получите доступ к волшебству

Фильм “ Волшебник Изумрудного города 2025 ” будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, с каждым эпизодом зрители будут погружаться в мир волшебства, который подарит им незабываемые эмоции и вдохновение.

“Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” — это не просто адаптация известного сюжета, а глубокая и трогательная история о взрослении, учениях и восстановлении связей. Этот фильм станет прекрасным поводом провести время с семьей и получить новые впечатления. Премьера, которую стоит ждать, обещает быть ярким событием в мире кино.