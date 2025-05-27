«Современник» – от «наше всё» до наших дней

Нынешний сезон можно считать юбилейным – и не только для киноклуба.

Начавшись прошлой осенью, он ознаменован 55-й годовщиной основания клуба вкупе с 225-летием рождения «солнца русской поэзии». Неслучайно рыбинский «Современник» – при всём различии тех и других времён – стал «тёзкой» пушкинского. Теперь, завершая сезон на грани весны и лета, в преддверии белых ночей, когда «одна заря сменить другую спешит…», ожидаем гостей из Питера, мастеров экрана и кисти Виктора Тихомирова и Ирину Евтееву.

Первым пожалует интереснейший человек, участник известной творческой группы «Митьки», художник, писатель, режиссёр Виктор Тихомиров. И представит 30 мая, в пятницу (sic!), свой фильм «Евгений Телегин» (в заглавной роли Евгений Ткачук), явившийся экранизацией его одноимённой книги. Оригинальное прочтение стихотворного романа Пушкина, полное озорного юмора и сердечной лиричности, переносит обновлённого Онегина в конец ХХ века – время юности и самого художника, и первых посетителей киноклуба.

Эксклюзивный допремьерный показ в ОКЦ (фильм ещё не вышел в прокат), дополненный беседой с автором, начнётся в 18 часов.

События фильма происходят в молодежной среде 80–90-х годов XX века, увлечённой музыкальными рок-событиями. Главной темой остается любовь, которой «все возрасты покорны» и которая сама выбирает, кого наградить собой, а кого наказать. Все это на фоне конфликта истинного в искусстве и жизни с «ложным глубокомыслием», неизбежностью разочарований и раскаяния. Впечатления детства сливаются с воспоминаниями о прогулках в Летнем саду, сопровождаемых мыслями о Пушкине, о репетициях группы «Аквариум», о разговорах с Сергеем Курехиным и Виктором Цоем…