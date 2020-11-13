Новый директор МАУ «ТИЦ» о теплоходе и своих бизнес-планах
 

Новый директор МАУ «ТИЦ» о теплоходе и своих бизнес-планах

13.11.2020, 13:13, Эксклюзив
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МАУ «ТИЦ» не смог купить теплоход «Ната» по причине протестов отдыхающих, рассказал новый директор учреждения.

– Когда наши гости узнали, что пассажирское судно уйдет в Рыбинск, возмутились настолько, что забаррикадировались на теплоходе, – подтвердил ryb.ru представитель «Ульяновских курортов».

По его словам, предприятие готово было принять участие в торгах, но технические характеристики судна за это время сильно изменились.

– В настоящее время отдыхающие живут на теплоходе, готовятся к зиме, – добавил источник. – В рамках подготовки к холодному сезону они обустроили вместо капитанской рубки вторую сауну, утеплили корпус с помощью пенопласта. В итоге у судна изменилось водоизмещение и размеры.

Тем не менее, в МАУ «ТИЦ» не отказываются от заключения сделки.

– В этой ситуации мы решили торговаться – стоимость закупки увеличили до 11 млн рублей, – пояснил новый директор учреждения Александр Алексин.

По его словам, дополнительные бюджетные средства будут перераспределены со статьи на покупку слона.

– Мы понимаем, что судно надо готовить к навигации 2021 года, поэтому пока отказались от покупки животного, – отметил руководитель «Туристко-информационного цирка». – Но приобретать его обязательно будем.

Как выяснил ryb.ru, средства на покупку слонихи МАУ рассчитывает заработать самостоятельно – на продаже деревянных сувениров «Слон» и «Теплоход» производства одного из рыбинских предпринимателей.

– У нас уже есть предварительные договоренности о закупках сувениров с двумя крупными муниципальными предприятиями и рядом автономных учреждений, – поделился своими бизнес-планами Александр Алексин. – Так что, денег из бюджета нам не потребуется.

Кроме того, дополнительные средства ТИЦ рассчитывает заработать на организации байдарочных прогулок по Волжской набережной в периоды ежегодного подтопления.

Отметим, предыдущий директор МАУ без работы тоже не останется – он возглавит отдел циркового туризма в департаменте культуры мэрии Рыбинска.



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