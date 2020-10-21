Слониха по имени Ванда – новая закупка МАУ «ТИЦ»

21.10.2020, 15:56, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Общество, Туризм

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный цирк» разместил на сайте госзакупок заявку на приобретение слона.

Как следует из проекта контракта, животное должно быть «семейства класса млекопитающих из отряда хоботных, пол – женский». Из других характеристик: длина тела должна быть 6 … 6,5 м, высота в плечах (наивысшая точка тела) – 3 … 3,2 м, масса 3 … 4 тонны.

Закупка будет проводиться по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

– У нас есть прекрасные места, где дети могут играть, лазить по боевой технике, но до сих пор нет контактного зоопарка, – ранее поясняли чиновники мэрии. – При этом, по нашему анализу, зоопарк может увеличить туристический поток в город в разы.

По информации ryb.ru, начать решили с приобретения слонихи по кличке Ванда. Причина простая – «млекопитающих из отряда хоботных» в регионе нет, и она в хорошем состоянии. Кроме того, «ТИЦ» не придется нести значительных трат на содержание животного – уход обеспечат практиканты местных ветеринарных клиник.

Предполагается, что слониху приобретут за 4 млн рублей. Размещаться она будет на территории реконструированного стадиона «Сатурн», рядом со скейт-площадкой.

Для того, чтобы в вечернее время подростки не приставали к животному, депутаты муниципального совета уже предложили организовать дежурства из числа местных жителей – членов «Совета отцов микрорайона».

Кроме слонихи, чиновники планируют приобретение для муниципального учреждения «брендированного» двугорбого верблюда.

– Мы потратили 300 тысяч рублей за разработку нового логотипа, а двугорбый верблюд для его размещения отлично подходит, – пояснил мэр Рыбинска. – Кроме того, вы знаете, что дороги у нас еще далеки от идеала, а верблюд – это одно из старейших транспортных средств человека.