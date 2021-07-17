Стали известны подробности празднования Дня города в Рыбинске
 

Стали известны подробности празднования Дня города в Рыбинске

17.07.2021, 9:13, Эксклюзив
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В мэрии Рыбинска рассказали, как пройдет празднование 950-летнего юбилея деревни Васильевское.

На сцене у дворца спорта «Полет» выступят мега-звезды российской эстрады: Сергей Трофимов и группа Rasa. Вход на концерт будет осуществляться по предоставлению QR-кода. Для байкеров и группис из московского клуба Harley-Davidson вход свободный.

Желающие получить QR-код смогут это сделать на входе на концертную площадку, после предварительной регистрации в качестве сторонника ЕР на странице мэра города и по предоставлению справки о вакцинации.

Кроме того, у «Полета», для невакцинированных сторонников ЕР будет организована сдача экспресс-тестов на антитела (ПЦР-метод). Стоимость – 3 750 рублей, без НДС. При себе необходимо иметь пустой спичечный коробок и небольшую баночку с плотно закрывающейся крышкой.

В этом году для гостей и жителей Рыбинска заработают новые интерактивные развлекательные площадки – «Вкопай фонтан», «Построй велодорожку» и «Обустрой балюстраду». Для участия требуется иметь с собой перчатки и защитную каску. Опыт строительных работ приветствуется.

Также состоятся показательные соревнования по краже телефонов (грабежу – т.е. открытому хищению с применением административного ресурса) с участием мэра города и с последующим разоблачением на детекторе лжи (полиграфе).

В акватории реки Волги состоится туристический конкурс «Найди теплоход и потрать 8 миллионов».

В центральной части Рыбинска весь день 7 августа 2021 года будет проходить гастрономический фестиваль «Гастровирус», основным блюдом которого станет пирог-великан длиной 950 метров.

– Главным украшением для пирога-гиганта станут выпеченные из теста лидеры общественного мнения города – мэр и его заместители, – рассказали в пресс-службе мэрии.

В 17-00, в ресторане «ЮрРа», напротив ДС «Полет», будет организован традиционный праздничный ужин. В меню: рыба заливная, самогон 950-летней выдержки, мертвого осла уши. Вход свободный.

В завершение праздника состоится юбилейный фейерверк и сожжение чучел соперников мэра на предстоящих выборах а также автомобилей оппозиционно настроенных граждан.




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