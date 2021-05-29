ФБК и НОД поддержали акцию протеста ЕР
 

ФБК и НОД поддержали акцию протеста ЕР

29.05.2021, 12:36, Эксклюзив
Теги: , ,

«Федерация борьбы с коррупцией» поддержала акцию протеста, организованную ЕР.

По мнению представителей ФБК, выборы должны быть честными, открытыми и справедливыми. А город должен иметь право на самоопределение.

– Мы все должны прийти на участки для голосования и сделать правильный выбор, – отметил представитель ФБК. – Докажем пиндосам, что в России есть реальная демократия и честные выборы.

В «Едином Рыбинске» отказались комментировать инициативу ФБК, но согласились, «чем больше человек придет на выборы, тем убедительней будет наша победа».

– Все просто. Вы можете даже не выходить из дома, достаточно передать ваши персональные данные порталу «Горуслуги», остальное мы сделаем за вас, – отметил источник в ЕР.

По словам политтехнолога, родина Ушакова с 950-летней историей достойна быть независимой от федерального бюджета и вправе иметь право на самоидентичность.

Кандидат на пост главы города от ЕР считает, что финно-угорские народы, проживавшие на территории современного Рыбинска, имеют прямое отношение как к финнам, так и уйгурам.

– Финляндия, с их неприязнью к российским скрепам, особенно к понимаю брака закреплённому в нашей Конституции, нам конечно-же не подходит, – рассказал представитель действующей мэрии. – Но вот КНР, с их политикой самоидентичности и глобальными претензиями, вполне соответствуют уровню развития нашей малой родины.

– Предстоящие выборы должны подтвердить, что любой народ имеет право на самоопределение, – подчеркнули в департаменте культуры мэрии города.

– Конечно же у нас есть образцово-показательные поселения для уйгуров, и мы готовы поделится этим опытом с микрорайонами Переборы и Волжский. Но вы должны понимать, каждая нация имеет право на идентичность. И это ваш выбор, – пояснил ситуацию посол Китайской нереальной республики.

По его словам, бывший губернатор региона 李思增 всегда выступал за перераспределение водных ресурсов в пользу Верхней Монголии и Тибета. Но на уровне федерации не был услышан.

– Мы поддерживаем инициативу ФБК и ЕР, – население должно быть с нами, – отметил координатор НОД в Рыбинске. – Приходите и голосуйте! Но Мать нашу Волгу, мы никому не отдадим!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

27.05 / Ярославская область на 19 месте

26.05 / В Рыбинске заработает гёрлшеринг

23.05 / ФБК проверит деятельность фонда содействия капитальному ремонту

17.05 / Рыбинцы голосуют в поддержку общественных территорий

14.05 / «За справедливость и правду еще повоюем»

13.05 / Медиарейтинг губернаторов за апрель

12.05 / В Рыбинске продолжается голосование по программе «Решаем вместе»

10.05 / Отрицать нельзя! Накажут

09.05 / В Рыбинске демонтируют площадки по сбору мусора

08.05 / В Рыбинске день города отметят исторической реконструкцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика