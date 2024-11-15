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Медиарейтинг губернаторов за октябрь

15.11.2024, 12:21, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2024 года.

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ. В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

40 810

533 398,3

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

31 300

370 631,3

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

24 995

251 966,1

4

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 226

124 644,4

5

+2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

8 902

87 581,6

6

+3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 959

64 319,9

7

-1

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

8 605

62 517,5

8

-3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 860

54 509,5

9

+6

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

7 989

43 461,6

10

-2

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

4 037

41 860,7

11

+3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 357

38 775,6

12

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 254

33 232,3

13

-2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

5 319

28 717,8

14

-2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 644

26 873,8

15

-2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 340

20 926,0

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 419

11 235,3

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 480

10 603,1

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 796

9 388,4

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения России Сергей Кравцов открыли площадку практической подготовки для учащихся столичных колледжей в индустриальном парке “Руднево”. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции “Бульвар Генерала Карбышева” до станции “Серебряный Бор” новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена. С 2025 года в аэропортах Москвы введут биометрический контроль для всех иностранцев, им также начнут выдавать электронные паспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В 2025-2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и 2 электродепо метро, написал мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городские предприятия с Днем московской промышленности. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин дал старт реализации проекта создания нового делового центра в Печатниках “Южный порт – Текстильщики”, который станет местом концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 “Урал” в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении площадок особых экономических зон (ОЭЗ), а также в строительстве индустриальных парков для поддержки бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка “Ленинский” в одноименном городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 10” города Жуковского.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении закрыть на въезд и начать отселение с предоставлением нового жилья людей из сел Петровка и Соловьевка Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под Белгородом перекрыты несколько участков автотрасс в связи с обнаружением мин-“лепестков”. Жилой дом загорелся в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+6).
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров прибыл в Кирсанов, где произошел взрыв газа в жилом доме. Он поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям.

Главы регионов в октябре 2024 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

40 810

533 398,3

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

31 300

370 631,3

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

24 995

251 966,1

4

+6

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

18 614

171 170,1

5

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 226

124 644,4

6

-1

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

8 752

115 760,7

7

+4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

12 754

114 625,5

8

-2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

13 925

110 009,0

9

-5

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

11 271

108 273,5

10

+8

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

8 902

87 581,6

11

+13

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

11 860

87 550,2

12

-4

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 841

86 020,0

13

+4

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

9 634

75 886,8

14

+35

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

4 286

64 393,1

15

+18

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9 959

64 319,9

16

-2

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

8 605

62 517,5

17

-8

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 919

58 872,6

18

+23

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

7 789

55 795,9

19

-6

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 860

54 509,5

20

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

9 147

52 461,7

21

+10

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

8 857

51 376,0

22

-10

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

8 470

50 489,6

23

+5

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

6 113

50 379,2

24

-3

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

7 619

49 009,5

25

+4

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

5 014

48 758,9

26

-4

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

4 604

48 562,7

27

+9

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

10 130

47 238,1

28

-13

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

4 036

46 932,0

29

+6

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

6 312

46 617,5

30

-3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 374

45 436,7

31

+30

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

7 989

43 461,6

32

-13

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

4 037

41 860,7

33

+22

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

5 661

40 689,1

34

-18

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

7 536

39 403,8

35

+22

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5 357

38 775,6

36

+1

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 542

38 420,0

37

-3

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

6 339

37 136,1

38

-13

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

7 461

37 029,2

39

-13

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 925

34 914,5

40

-8

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 389

33 398,9

41

+1

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

8 368

33 258,6

42

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 254

33 232,3

43

-5

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 639

32 555,1

44

-14

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 835

31 018,0

45

+8

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 295

30 847,0

46

-2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

5 319

28 717,8

47

+13

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 340

28 405,0

48

+4

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 644

26 873,8

49

-26

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

6 718

26 491,1

50

+6

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 879

26 148,0

51

-12

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

6 521

25 656,5

52

+11

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

4 145

23 292,6

53

-6

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 442

22 847,8

54

+5

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 254

22 343,0

55

+24

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

3 299

21 924,0

56

-2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

3 340

20 926,0

57

-9

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 972

20 414,5

58

+12

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 600

20 110,5

59

+10

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 284

19 831,4

60

-2

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 168

19 720,0

61

+22

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 476

19 103,5

62

-12

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 580

18 062,0

63

-17

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 605

17 321,4

64

+9

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 513

17 269,9

65

+1

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 838

16 071,3

66

-21

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

2 481

15 696,9

67

-16

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калиниградская обл.

2 535

15 671,3

68

+3

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 738

15 574,5

69

-4

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 471

15 134,3

70

+6

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

2 929

15 003,3

71

-4

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 924

14 757,6

72

+6

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 365

14 174,0

73

+7

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 345

12 815,0

74

-12

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 388

12 538,2

75

-3

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 419

11 235,3

76

+6

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 309

10 914,1

77

-13

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

1 528

10 837,0

78

-1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 117

10 724,6

79

+2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 480

10 603,1

80

+4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 796

9 388,4

81

-6

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 655

8 427,2

82

-14

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 361

8 216,4

83

-43

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

4 861

7 947,0

84

+2

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 101

6 926,3

85

-11

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 318

6 134,1

86

+2

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 386

5 043,0

87

0

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

823

3 635,0

88

-3

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

981

3 376,7

89

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

672

2 436,0

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