Медиарейтинг губернаторов за октябрь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2024 года.
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ. В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
40 810
|
533 398,3
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
31 300
|
370 631,3
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
24 995
|
251 966,1
|
4
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 226
|
124 644,4
|
5
|
+2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
8 902
|
87 581,6
|
6
|
+3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 959
|
64 319,9
|
7
|
-1
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
8 605
|
62 517,5
|
8
|
-3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 860
|
54 509,5
|
9
|
+6
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
7 989
|
43 461,6
|
10
|
-2
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
4 037
|
41 860,7
|
11
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 357
|
38 775,6
|
12
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 254
|
33 232,3
|
13
|
-2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
5 319
|
28 717,8
|
14
|
-2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 644
|
26 873,8
|
15
|
-2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 340
|
20 926,0
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 419
|
11 235,3
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 480
|
10 603,1
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 796
|
9 388,4
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения России Сергей Кравцов открыли площадку практической подготовки для учащихся столичных колледжей в индустриальном парке “Руднево”. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции “Бульвар Генерала Карбышева” до станции “Серебряный Бор” новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена. С 2025 года в аэропортах Москвы введут биометрический контроль для всех иностранцев, им также начнут выдавать электронные паспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В 2025-2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и 2 электродепо метро, написал мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городские предприятия с Днем московской промышленности. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин дал старт реализации проекта создания нового делового центра в Печатниках “Южный порт – Текстильщики”, который станет местом концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 “Урал” в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении площадок особых экономических зон (ОЭЗ), а также в строительстве индустриальных парков для поддержки бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка “Ленинский” в одноименном городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 10” города Жуковского.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении закрыть на въезд и начать отселение с предоставлением нового жилья людей из сел Петровка и Соловьевка Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под Белгородом перекрыты несколько участков автотрасс в связи с обнаружением мин-“лепестков”. Жилой дом загорелся в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+6).
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров прибыл в Кирсанов, где произошел взрыв газа в жилом доме. Он поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям.
Главы регионов в октябре 2024 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
40 810
|
533 398,3
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
31 300
|
370 631,3
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
24 995
|
251 966,1
|
4
|
+6
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
18 614
|
171 170,1
|
5
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 226
|
124 644,4
|
6
|
-1
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
8 752
|
115 760,7
|
7
|
+4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
12 754
|
114 625,5
|
8
|
-2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
13 925
|
110 009,0
|
9
|
-5
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
11 271
|
108 273,5
|
10
|
+8
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
8 902
|
87 581,6
|
11
|
+13
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
11 860
|
87 550,2
|
12
|
-4
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
10 841
|
86 020,0
|
13
|
+4
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
9 634
|
75 886,8
|
14
|
+35
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
4 286
|
64 393,1
|
15
|
+18
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 959
|
64 319,9
|
16
|
-2
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
8 605
|
62 517,5
|
17
|
-8
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 919
|
58 872,6
|
18
|
+23
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
7 789
|
55 795,9
|
19
|
-6
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 860
|
54 509,5
|
20
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
9 147
|
52 461,7
|
21
|
+10
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
8 857
|
51 376,0
|
22
|
-10
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
8 470
|
50 489,6
|
23
|
+5
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 113
|
50 379,2
|
24
|
-3
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
7 619
|
49 009,5
|
25
|
+4
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
5 014
|
48 758,9
|
26
|
-4
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 604
|
48 562,7
|
27
|
+9
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
10 130
|
47 238,1
|
28
|
-13
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
4 036
|
46 932,0
|
29
|
+6
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
6 312
|
46 617,5
|
30
|
-3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 374
|
45 436,7
|
31
|
+30
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
7 989
|
43 461,6
|
32
|
-13
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
4 037
|
41 860,7
|
33
|
+22
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
5 661
|
40 689,1
|
34
|
-18
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 536
|
39 403,8
|
35
|
+22
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5 357
|
38 775,6
|
36
|
+1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 542
|
38 420,0
|
37
|
-3
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
6 339
|
37 136,1
|
38
|
-13
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
7 461
|
37 029,2
|
39
|
-13
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 925
|
34 914,5
|
40
|
-8
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 389
|
33 398,9
|
41
|
+1
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
8 368
|
33 258,6
|
42
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 254
|
33 232,3
|
43
|
-5
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 639
|
32 555,1
|
44
|
-14
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 835
|
31 018,0
|
45
|
+8
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 295
|
30 847,0
|
46
|
-2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
5 319
|
28 717,8
|
47
|
+13
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 340
|
28 405,0
|
48
|
+4
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 644
|
26 873,8
|
49
|
-26
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
6 718
|
26 491,1
|
50
|
+6
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 879
|
26 148,0
|
51
|
-12
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
6 521
|
25 656,5
|
52
|
+11
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
4 145
|
23 292,6
|
53
|
-6
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 442
|
22 847,8
|
54
|
+5
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 254
|
22 343,0
|
55
|
+24
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
3 299
|
21 924,0
|
56
|
-2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 340
|
20 926,0
|
57
|
-9
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 972
|
20 414,5
|
58
|
+12
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 600
|
20 110,5
|
59
|
+10
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 284
|
19 831,4
|
60
|
-2
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 168
|
19 720,0
|
61
|
+22
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 476
|
19 103,5
|
62
|
-12
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 580
|
18 062,0
|
63
|
-17
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 605
|
17 321,4
|
64
|
+9
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 513
|
17 269,9
|
65
|
+1
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 838
|
16 071,3
|
66
|
-21
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
2 481
|
15 696,9
|
67
|
-16
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калиниградская обл.
|
2 535
|
15 671,3
|
68
|
+3
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 738
|
15 574,5
|
69
|
-4
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 471
|
15 134,3
|
70
|
+6
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2 929
|
15 003,3
|
71
|
-4
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 924
|
14 757,6
|
72
|
+6
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 365
|
14 174,0
|
73
|
+7
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 345
|
12 815,0
|
74
|
-12
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 388
|
12 538,2
|
75
|
-3
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 419
|
11 235,3
|
76
|
+6
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 309
|
10 914,1
|
77
|
-13
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
1 528
|
10 837,0
|
78
|
-1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 117
|
10 724,6
|
79
|
+2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 480
|
10 603,1
|
80
|
+4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 796
|
9 388,4
|
81
|
-6
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 655
|
8 427,2
|
82
|
-14
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 361
|
8 216,4
|
83
|
-43
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
4 861
|
7 947,0
|
84
|
+2
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 101
|
6 926,3
|
85
|
-11
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 318
|
6 134,1
|
86
|
+2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 386
|
5 043,0
|
87
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
823
|
3 635,0
|
88
|
-3
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
981
|
3 376,7
|
89
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
672
|
2 436,0
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