Медиарейтинг губернаторов за октябрь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь 2024 года.

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ. В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение

за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 40 810 533 398,3 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 31 300 370 631,3 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 24 995 251 966,1 4 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 14 226 124 644,4 5 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 8 902 87 581,6 6 +3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9 959 64 319,9 7 -1 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 8 605 62 517,5 8 -3 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10 860 54 509,5 9 +6 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 7 989 43 461,6 10 -2 СМИРНОВ Алексей Борисович Курская обл. 4 037 41 860,7 11 +3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 5 357 38 775,6 12 -2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 254 33 232,3 13 -2 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 5 319 28 717,8 14 -2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 644 26 873,8 15 -2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 340 20 926,0 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 419 11 235,3 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 480 10 603,1 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 796 9 388,4

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения России Сергей Кравцов открыли площадку практической подготовки для учащихся столичных колледжей в индустриальном парке “Руднево”. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции “Бульвар Генерала Карбышева” до станции “Серебряный Бор” новой Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена. С 2025 года в аэропортах Москвы введут биометрический контроль для всех иностранцев, им также начнут выдавать электронные паспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В 2025-2027 годах планируем ввести 28,4 км линий, 12 станций и 2 электродепо метро, написал мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городские предприятия с Днем московской промышленности. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин дал старт реализации проекта создания нового делового центра в Печатниках “Южный порт – Текстильщики”, который станет местом концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 “Урал” в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении площадок особых экономических зон (ОЭЗ), а также в строительстве индустриальных парков для поддержки бизнеса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка “Ленинский” в одноименном городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 10” города Жуковского.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении закрыть на въезд и начать отселение с предоставлением нового жилья людей из сел Петровка и Соловьевка Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под Белгородом перекрыты несколько участков автотрасс в связи с обнаружением мин-“лепестков”. Жилой дом загорелся в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Тамбовской области Максима Егорова (+6).

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров прибыл в Кирсанов, где произошел взрыв газа в жилом доме. Он поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям.

Главы регионов в октябре 2024 года: