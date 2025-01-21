Медиарейтинг губернаторов за 2024 год

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2024 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В 2024 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за год Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 549 366 6329267,5 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 429 982 5119852,0 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 374 005 4744368,0 4 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 139 160 1116124,8 5 +4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 93 627 894054,3 6 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 150 484 756839,8 7 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 114 833 649391,2 8 new МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 64 616 548385,1 9 +1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 65 586 435310,1 10 new ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич Курская обл. 35 121 403327,6 11 0 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 56 862 375037,3 12 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 62 341 363913,5 13 +3 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 61 180 339366,9 14 -2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 42 003 286663,4 15 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 42 633 160297,6 16 +2 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 48 119 152992,4 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 34 117 137565,9 18 new ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Тамбовская обл. 13 901 84038,6

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта в “Крокус Сити Холле”. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина пострадавших в “Крокус Сити Холле”. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что столичные власти вместе с Московской областью возьмут на себя организацию похорон погибших в “Крокус Сити Холле”. Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации от 500 тыс. до 3 млн руб. пострадавшим и близким погибших при теракте в “Крокус Сити Холле”, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с терактом в “Крокус Сити Холле” мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотников, которые двигались в сторону столицы. Также СМИ сообщали, что 4 марта президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В декабре мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. Кроме того, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города и совместно с мэром Сергеем Собяниным открыл в режиме видеосвязи первую очередь центра кинопроизводства «Москино», новые корпуса МГТУ имени Баумана, а также 16-ю линию столичного метро.

Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. 19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о транспортной программе столицы до 2030 года. Сергей Собянин сообщил, что до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в “Крокус Сити Холле”, о работе врачей и об усилиях спасателей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о ходе поисковых работ на месте разбора завалов в подмосковном “Крокус Сити Холле”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперштаб на месте происшествия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям и близким погибших, сообщил, что будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим от теракта, а также отменил культурно-массовые и спортивные мероприятия в регионе. В сентябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили в Подмосковье беспилотники в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет. По словам Андрея Воробьева, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об последствиях обстрела Белгорода, в результате которого рухнул один из восьми подъездов в десятиэтажном доме, позднее произошло повторное обрушение. Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким российских летчиков, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщал о последствиях ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 января в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором Вячеславом Гладковым объехали пострадавшие после обстрелов объекты. Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+4).

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО.

“Новичками” рейтинга (new) стали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Ранее он занимал должность первого заместителя главы региона Алексея Дюмина. В сентябре Дмитрий Миляев победил на выборах главы региона.

5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил депутата Государственной думы от ЕР Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

4 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, депутата Госдумы РФ, участника специальной военной операции, экс-мэра Краснодара.

Главы регионов в 2024 году: