Медиарейтинг губернаторов за 2024 год
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2024 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В 2024 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
549 366
|
6329267,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
429 982
|
5119852,0
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
374 005
|
4744368,0
|
4
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
139 160
|
1116124,8
|
5
|
+4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
93 627
|
894054,3
|
6
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
150 484
|
756839,8
|
7
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
114 833
|
649391,2
|
8
|
new
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
64 616
|
548385,1
|
9
|
+1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
65 586
|
435310,1
|
10
|
new
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
35 121
|
403327,6
|
11
|
0
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
56 862
|
375037,3
|
12
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
62 341
|
363913,5
|
13
|
+3
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
61 180
|
339366,9
|
14
|
-2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
42 003
|
286663,4
|
15
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
42 633
|
160297,6
|
16
|
+2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
48 119
|
152992,4
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
34 117
|
137565,9
|
18
|
new
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
13 901
|
84038,6
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта в “Крокус Сити Холле”. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина пострадавших в “Крокус Сити Холле”. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что столичные власти вместе с Московской областью возьмут на себя организацию похорон погибших в “Крокус Сити Холле”. Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации от 500 тыс. до 3 млн руб. пострадавшим и близким погибших при теракте в “Крокус Сити Холле”, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с терактом в “Крокус Сити Холле” мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотников, которые двигались в сторону столицы. Также СМИ сообщали, что 4 марта президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В декабре мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. Кроме того, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города и совместно с мэром Сергеем Собяниным открыл в режиме видеосвязи первую очередь центра кинопроизводства «Москино», новые корпуса МГТУ имени Баумана, а также 16-ю линию столичного метро.
Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. 19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о транспортной программе столицы до 2030 года. Сергей Собянин сообщил, что до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в “Крокус Сити Холле”, о работе врачей и об усилиях спасателей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о ходе поисковых работ на месте разбора завалов в подмосковном “Крокус Сити Холле”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперштаб на месте происшествия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям и близким погибших, сообщил, что будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим от теракта, а также отменил культурно-массовые и спортивные мероприятия в регионе. В сентябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили в Подмосковье беспилотники в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет. По словам Андрея Воробьева, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.
В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об последствиях обстрела Белгорода, в результате которого рухнул один из восьми подъездов в десятиэтажном доме, позднее произошло повторное обрушение. Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким российских летчиков, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщал о последствиях ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 января в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором Вячеславом Гладковым объехали пострадавшие после обстрелов объекты. Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+4).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО.
“Новичками” рейтинга (new) стали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Ранее он занимал должность первого заместителя главы региона Алексея Дюмина. В сентябре Дмитрий Миляев победил на выборах главы региона.
5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил депутата Государственной думы от ЕР Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.
4 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, депутата Госдумы РФ, участника специальной военной операции, экс-мэра Краснодара.
Главы регионов в 2024 году:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
549 366
|
6329267,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
429 982
|
5119852,0
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
374 005
|
4744368,0
|
4
|
+3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
172 827
|
1766049,5
|
5
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
140 747
|
1530963,4
|
6
|
-2
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
105 962
|
1415561,6
|
7
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
165 971
|
1356296,6
|
8
|
+5
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
132 990
|
1165357,3
|
9
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
139 160
|
1116124,8
|
10
|
+1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
108 835
|
1045499,3
|
11
|
-2
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
67 386
|
961264,6
|
12
|
+21
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
93 627
|
894054,3
|
13
|
+12
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
113 972
|
868669,8
|
14
|
+12
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
159 141
|
830934,1
|
15
|
new
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
84 578
|
790606,2
|
16
|
+8
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
120 544
|
771350,5
|
17
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
150 484
|
756839,8
|
18
|
+65
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
96 076
|
699752,9
|
19
|
+3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
74 733
|
691814,4
|
20
|
+3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
66 921
|
679017,2
|
21
|
+29
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
78 546
|
670204,1
|
22
|
-7
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
115 565
|
664194,6
|
23
|
+9
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
114 833
|
649391,2
|
24
|
-18
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
84 021
|
646433,3
|
25
|
-11
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
102 567
|
610561,9
|
26
|
-5
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
99 682
|
595669,0
|
27
|
+3
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
100 205
|
571964,8
|
28
|
new
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
64 616
|
548385,1
|
29
|
+10
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
104 459
|
547728,6
|
30
|
-3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
95 355
|
529948,5
|
31
|
+3
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
56 771
|
523630,4
|
32
|
-1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
99 030
|
513486,0
|
33
|
new
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
43 476
|
492959,4
|
34
|
-17
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
37 872
|
486964,2
|
35
|
+12
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
104 233
|
479181,3
|
36
|
+16
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
50 150
|
465155,6
|
37
|
-17
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
61 381
|
457070,1
|
38
|
-2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
65 586
|
435310,1
|
39
|
new
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
35 121
|
403327,6
|
40
|
+5
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
53 077
|
381878,0
|
41
|
+2
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
65 203
|
376144,4
|
42
|
+9
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
56 862
|
375037,3
|
43
|
+13
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
62 341
|
363913,5
|
44
|
new
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
54 165
|
361854,1
|
45
|
-1
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
57 489
|
359099,0
|
46
|
-4
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
90 281
|
357676,6
|
47
|
-6
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
59 929
|
344148,2
|
48
|
+24
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
61 180
|
339366,9
|
49
|
-20
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
57 553
|
327719,6
|
50
|
+10
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
42 761
|
326281,8
|
51
|
-11
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
32 996
|
314252,6
|
52
|
+19
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
40 301
|
312556,1
|
53
|
+5
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
68 358
|
311498,9
|
54
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
42 003
|
286663,4
|
55
|
-17
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
44 554
|
281562,6
|
56
|
+1
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
67 460
|
279841,3
|
57
|
+9
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
43 826
|
276656,5
|
58
|
new
|
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
|
Ростовская обл.
|
29 932
|
262027,0
|
59
|
+3
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
35 395
|
261647,8
|
60
|
+1
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
53 238
|
258505,2
|
61
|
-12
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
45 054
|
257661,8
|
62
|
-3
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
43 853
|
257079,7
|
63
|
new
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
51 731
|
254024,1
|
64
|
+4
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
66 198
|
251836,0
|
65
|
-17
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
37 023
|
245635,3
|
66
|
+1
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
73 802
|
244044,9
|
67
|
new
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калининградская обл.
|
30 436
|
225210,8
|
68
|
-5
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
39 727
|
224814,9
|
69
|
new
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
27 732
|
204254,6
|
70
|
-17
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
48 016
|
196304,0
|
71
|
-7
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
29 868
|
195522,9
|
72
|
-2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
42 633
|
160297,6
|
73
|
+9
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
30 583
|
154924,0
|
74
|
+4
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
48 119
|
152992,4
|
75
|
+4
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
30 743
|
146963,0
|
76
|
-2
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
26 931
|
140366,5
|
77
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
34 117
|
137565,9
|
78
|
+2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
26 722
|
132775,8
|
79
|
+2
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
25 475
|
131953,0
|
80
|
-5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
28 958
|
129429,8
|
81
|
+5
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
17 788
|
117049,0
|
82
|
-5
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
23 646
|
113338,4
|
83
|
+4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
20 186
|
96698,7
|
84
|
-8
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
16 468
|
93847,0
|
85
|
new
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
13 901
|
84038,6
|
86
|
-2
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
12 654
|
74169,8
|
87
|
new
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Коми
|
7 884
|
71149,1
|
88
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
8 785
|
36278,4
|
89
|
new
|
КОСТЮК Мария Федоровна
|
Еврейская автономная обл.
|
5 111
|
28496,1
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