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Медиарейтинг губернаторов за 2024 год

21.01.2025, 7:58, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2024 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В 2024 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

549 366

6329267,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

429 982

5119852,0

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

374 005

4744368,0

4

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

139 160

1116124,8

5

+4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

93 627

894054,3

6

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

150 484

756839,8

7

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

114 833

649391,2

8

new

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

64 616

548385,1

9

+1

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

65 586

435310,1

10

new

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

35 121

403327,6

11

0

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

56 862

375037,3

12

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

62 341

363913,5

13

+3

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

61 180

339366,9

14

-2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

42 003

286663,4

15

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

42 633

160297,6

16

+2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

48 119

152992,4

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

34 117

137565,9

18

new

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

13 901

84038,6

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта в “Крокус Сити Холле”. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина пострадавших в “Крокус Сити Холле”. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что столичные власти вместе с Московской областью возьмут на себя организацию похорон погибших в “Крокус Сити Холле”. Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации от 500 тыс. до 3 млн руб. пострадавшим и близким погибших при теракте в “Крокус Сити Холле”, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с терактом в “Крокус Сити Холле” мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотников, которые двигались в сторону столицы. Также СМИ сообщали, что 4 марта президент РФ Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В декабре мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. Кроме того, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города и совместно с мэром Сергеем Собяниным открыл в режиме видеосвязи первую очередь центра кинопроизводства «Москино», новые корпуса МГТУ имени Баумана, а также 16-ю линию столичного метро.
Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. 19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о транспортной программе столицы до 2030 года. Сергей Собянин сообщил, что до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в “Крокус Сити Холле”, о работе врачей и об усилиях спасателей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о ходе поисковых работ на месте разбора завалов в подмосковном “Крокус Сити Холле”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперштаб на месте происшествия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям и близким погибших, сообщил, что будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим от теракта, а также отменил культурно-массовые и спортивные мероприятия в регионе. В сентябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили в Подмосковье беспилотники в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет. По словам Андрея Воробьева, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.

В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об последствиях обстрела Белгорода, в результате которого рухнул один из восьми подъездов в десятиэтажном доме, позднее произошло повторное обрушение. Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким российских летчиков, которые погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщал о последствиях ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил 4 января в своем Telegram-канале, что в Белгороде в результате украинских обстрелов с 29 декабря повреждено 78 многоквартирных домов, в них 573 квартиры, и 64 частных дома. 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором Вячеславом Гладковым объехали пострадавшие после обстрелов объекты. Более 20 частных и 8 многоквартирных домов повреждены при украинском обстреле города Шебекино, в списке также 12 автомобилей, сообщил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+4).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО.

“Новичками” рейтинга (new) стали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Ранее он занимал должность первого заместителя главы региона Алексея Дюмина. В сентябре Дмитрий Миляев победил на выборах главы региона.
5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил депутата Государственной думы от ЕР Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.
4 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, депутата Госдумы РФ, участника специальной военной операции, экс-мэра Краснодара.

Главы регионов в 2024 году:

Место в рейтинге

Пере- мещение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

549 366

6329267,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

429 982

5119852,0

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

374 005

4744368,0

4

+3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

172 827

1766049,5

5

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

140 747

1530963,4

6

-2

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

105 962

1415561,6

7

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

165 971

1356296,6

8

+5

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

132 990

1165357,3

9

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

139 160

1116124,8

10

+1

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

108 835

1045499,3

11

-2

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

67 386

961264,6

12

+21

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

93 627

894054,3

13

+12

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

113 972

868669,8

14

+12

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

159 141

830934,1

15

new

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

84 578

790606,2

16

+8

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

120 544

771350,5

17

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

150 484

756839,8

18

+65

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

96 076

699752,9

19

+3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

74 733

691814,4

20

+3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

66 921

679017,2

21

+29

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

78 546

670204,1

22

-7

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

115 565

664194,6

23

+9

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

114 833

649391,2

24

-18

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

84 021

646433,3

25

-11

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

102 567

610561,9

26

-5

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

99 682

595669,0

27

+3

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

100 205

571964,8

28

new

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

64 616

548385,1

29

+10

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

104 459

547728,6

30

-3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

95 355

529948,5

31

+3

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

56 771

523630,4

32

-1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

99 030

513486,0

33

new

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

43 476

492959,4

34

-17

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

37 872

486964,2

35

+12

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

104 233

479181,3

36

+16

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

50 150

465155,6

37

-17

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

61 381

457070,1

38

-2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

65 586

435310,1

39

new

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

35 121

403327,6

40

+5

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

53 077

381878,0

41

+2

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

65 203

376144,4

42

+9

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

56 862

375037,3

43

+13

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

62 341

363913,5

44

new

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

54 165

361854,1

45

-1

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

57 489

359099,0

46

-4

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

90 281

357676,6

47

-6

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

59 929

344148,2

48

+24

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

61 180

339366,9

49

-20

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

57 553

327719,6

50

+10

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

42 761

326281,8

51

-11

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

32 996

314252,6

52

+19

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

40 301

312556,1

53

+5

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

68 358

311498,9

54

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

42 003

286663,4

55

-17

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

44 554

281562,6

56

+1

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

67 460

279841,3

57

+9

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

43 826

276656,5

58

new

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Ростовская обл.

29 932

262027,0

59

+3

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

35 395

261647,8

60

+1

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

53 238

258505,2

61

-12

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

45 054

257661,8

62

-3

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

43 853

257079,7

63

new

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

51 731

254024,1

64

+4

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

66 198

251836,0

65

-17

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

37 023

245635,3

66

+1

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

73 802

244044,9

67

new

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калининградская обл.

30 436

225210,8

68

-5

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

39 727

224814,9

69

new

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

27 732

204254,6

70

-17

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

48 016

196304,0

71

-7

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

29 868

195522,9

72

-2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

42 633

160297,6

73

+9

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

30 583

154924,0

74

+4

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

48 119

152992,4

75

+4

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

30 743

146963,0

76

-2

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

26 931

140366,5

77

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

34 117

137565,9

78

+2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

26 722

132775,8

79

+2

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

25 475

131953,0

80

-5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

28 958

129429,8

81

+5

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

17 788

117049,0

82

-5

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

23 646

113338,4

83

+4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

20 186

96698,7

84

-8

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

16 468

93847,0

85

new

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

13 901

84038,6

86

-2

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

12 654

74169,8

87

new

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Коми

7 884

71149,1

88

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

8 785

36278,4

89

new

КОСТЮК Мария Федоровна

Еврейская автономная обл.

5 111

28496,1


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