Медиарейтинг губернаторов за ноябрь
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
36 215
|
474096,1
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
32 865
|
429126,3
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
21 701
|
216575,2
|
4
|
0
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 420
|
112574,5
|
5
|
0
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
8 471
|
72525,8
|
6
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 742
|
66 246,0
|
7
|
0
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
7 176
|
62549,6
|
8
|
+4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 728
|
60566,8
|
9
|
new
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
7 426
|
58148,5
|
10
|
0
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
5 744
|
55233,3
|
11
|
+2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
6 798
|
50812,3
|
12
|
-6
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 343
|
41448,7
|
13
|
-2
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 917
|
35301,0
|
14
|
0
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 395
|
28524,5
|
15
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 580
|
14379,0
|
16
|
+1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 570
|
12964,3
|
17
|
-1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
2 990
|
11501,3
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 658
|
10380,0
Московский городской вокзал “ЗИЛ” объединит две линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции метро “ЗИЛ” Троицкой линии. В Москве внедряется единый стандарт доступности городских вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД), рассказал мэр города Сергей Собянин. 1 декабря в столице стартует проект “Зима в Москве”, в рамках него будут работать более 1,9 тыс. локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали “Путешествие в Рождество”, “Усадьбы Москвы”, “Московское чаепитие”, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку еще одного масштабного проекта, который сделает поездки на диаметрах еще комфортнее, – московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли крупнейший в России Центр женского здоровья, он создан на базе ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. Кроме того, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении проходки левого перегонного тоннеля на участке между станциями “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева” на Рублево-Архангельской линии метро.
На IX Международном форуме Финансового университета, посвященном теме “Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку”, губернатор Московской области Андрей Воробьев представил достижения региона в экономическом развитии и планы на будущее. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжили работу большинство из 200 иностранных компаний. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить, как проходит строительство Южно-Лыткаринской автодороги, три участка которой откроют уже этой зимой. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери и вручил президентские награды многодетным семьям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет. Кроме того, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, новый производственный корпус открыт на заводе “Арсенал”.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото с места удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде. Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал журналистам о серьезной подготовке региона к предстоящей зиме. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в соцсети “ВКонтакте”, что три женщины – руководитель пункта временного размещения, медицинская сестра и советник заместителя губернатора – подписали контракты и вступили в ряды добровольческого подразделения “Барс-Белгород”.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+4).
Предприятие “Автомобильные технологии” на базе завода “ПСМА Рус” в Калуге расширит производство и начнет сборку китайских машин, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
“Новичком” рейтинга (new) стал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, депутата Госдумы РФ, участника “специальной военной операции” Вооруженных сил РФ а Украине.
Главы регионов в ноябре 2024 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
36 215
|
474096,1
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
32 865
|
429126,3
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
21 701
|
216575,2
|
4
|
+9
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
17 435
|
214225,7
|
5
|
+4
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
14 211
|
141872,9
|
6
|
new
|
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
|
Ростовская обл.
|
12 630
|
121534,6
|
7
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
14 181
|
113356,7
|
8
|
-3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
14 420
|
112574,5
|
9
|
-3
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
8 848
|
106948,8
|
10
|
-6
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
10 208
|
91194,4
|
11
|
-4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 819
|
85444,7
|
12
|
-1
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
10 447
|
75319,1
|
13
|
+4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 959
|
72792,7
|
14
|
-4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
8 471
|
72525,8
|
15
|
+4
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
11 742
|
66 246,0
|
16
|
+11
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
10 613
|
64207,2
|
17
|
+16
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 747
|
63626,6
|
18
|
-2
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
7 176
|
62549,6
|
19
|
+23
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 728
|
60566,8
|
20
|
+18
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
10 147
|
59809,0
|
21
|
-1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
9 373
|
58160,7
|
22
|
new
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
7 426
|
58148,5
|
23
|
-11
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 877
|
57042,1
|
24
|
+8
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
5 744
|
55233,3
|
25
|
-2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 734
|
54114,2
|
26
|
0
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 189
|
52539,5
|
27
|
new
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Коми
|
5 082
|
52353,1
|
28
|
-7
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
8 517
|
51393,1
|
29
|
-1
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
3 979
|
51095,0
|
30
|
+16
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
6 798
|
50812,3
|
31
|
-2
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 240
|
47875,3
|
32
|
-14
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
8 421
|
47846,7
|
33
|
-19
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
3 828
|
46769,0
|
34
|
-9
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 464
|
46367,8
|
35
|
-5
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 042
|
43281,3
|
36
|
0
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6 607
|
42505,7
|
37
|
-22
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 343
|
41448,7
|
38
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 762
|
40575,7
|
39
|
+4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 085
|
39538,6
|
40
|
+29
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 963
|
35801,6
|
41
|
-1
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 978
|
35527,4
|
42
|
-7
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 917
|
35301,0
|
43
|
+6
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 251
|
35049,4
|
44
|
+3
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
6 147
|
34678,6
|
45
|
0
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 898
|
34391,2
|
46
|
+12
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 084
|
32392,2
|
47
|
+16
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4 049
|
32303,4
|
48
|
+23
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
3 603
|
31967,0
|
49
|
+5
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 732
|
31938,0
|
50
|
0
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5 518
|
31003,4
|
51
|
+17
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 107
|
30939,1
|
52
|
+7
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 647
|
30773,1
|
53
|
-12
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 776
|
30548,0
|
54
|
-30
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
5 239
|
29789,7
|
55
|
-7
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4 395
|
28524,5
|
56
|
-3
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 181
|
27920,2
|
57
|
-18
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 628
|
27666,1
|
58
|
+4
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 869
|
24756,8
|
59
|
-8
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
5 232
|
24356,3
|
60
|
-3
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 854
|
23611,1
|
61
|
+11
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 165
|
23472,4
|
62
|
-10
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
3 929
|
23274,6
|
63
|
-19
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 012
|
23185,3
|
64
|
+3
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калининградская обл.
|
3 425
|
23023,5
|
65
|
-1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 638
|
21718,4
|
66
|
-29
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 740
|
21218,3
|
67
|
+17
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 950
|
20713,0
|
68
|
+6
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 350
|
17308,4
|
69
|
-14
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 685
|
16727,1
|
70
|
new
|
КОСТЮК Мария Федоровна
|
Еврейская автономная обл.
|
3 160
|
16510,1
|
71
|
-5
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
3 242
|
16419,4
|
72
|
-2
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2 708
|
15788,2
|
73
|
-8
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 179
|
15006,3
|
74
|
-18
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 580
|
14379,0
|
75
|
+8
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 109
|
14339,3
|
76
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 570
|
12964,3
|
77
|
+1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 377
|
11674,7
|
78
|
-3
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
2 990
|
11501,3
|
79
|
-2
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
1 347
|
11287,3
|
80
|
-4
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 407
|
11165,4
|
81
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 658
|
10380,0
|
82
|
-9
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 070
|
9079,6
|
83
|
+4
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 239
|
6689,0
|
84
|
-2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 819
|
5891,0
|
85
|
-24
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 376
|
5756,0
|
86
|
-1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 228
|
5121,2
|
87
|
+2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
860
|
3659,5
|
88
|
0
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
854
|
3315,3
|
89
|
-8
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
754
|
3012,0
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