Медиарейтинг губернаторов за ноябрь

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 36 215 474096,1 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 32 865 429126,3 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 21 701 216575,2 4 0 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 14 420 112574,5 5 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 8 471 72525,8 6 +2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 11 742 66 246,0 7 0 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 7 176 62549,6 8 +4 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 7 728 60566,8 9 new ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Тамбовская обл. 7 426 58148,5 10 0 СМИРНОВ Алексей Борисович Курская обл. 5 744 55233,3 11 +2 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 6 798 50812,3 12 -6 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 343 41448,7 13 -2 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 917 35301,0 14 0 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4 395 28524,5 15 0 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 2 580 14379,0 16 +1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 570 12964,3 17 -1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 2 990 11501,3 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 658 10380,0

Московский городской вокзал “ЗИЛ” объединит две линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции метро “ЗИЛ” Троицкой линии. В Москве внедряется единый стандарт доступности городских вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД), рассказал мэр города Сергей Собянин. 1 декабря в столице стартует проект “Зима в Москве”, в рамках него будут работать более 1,9 тыс. локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали “Путешествие в Рождество”, “Усадьбы Москвы”, “Московское чаепитие”, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку еще одного масштабного проекта, который сделает поездки на диаметрах еще комфортнее, – московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли крупнейший в России Центр женского здоровья, он создан на базе ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. Кроме того, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении проходки левого перегонного тоннеля на участке между станциями “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева” на Рублево-Архангельской линии метро.

На IX Международном форуме Финансового университета, посвященном теме “Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку”, губернатор Московской области Андрей Воробьев представил достижения региона в экономическом развитии и планы на будущее. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжили работу большинство из 200 иностранных компаний. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить, как проходит строительство Южно-Лыткаринской автодороги, три участка которой откроют уже этой зимой. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери и вручил президентские награды многодетным семьям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет. Кроме того, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, новый производственный корпус открыт на заводе “Арсенал”.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото с места удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде. Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал журналистам о серьезной подготовке региона к предстоящей зиме. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в соцсети “ВКонтакте”, что три женщины – руководитель пункта временного размещения, медицинская сестра и советник заместителя губернатора – подписали контракты и вступили в ряды добровольческого подразделения “Барс-Белгород”.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+4).

Предприятие “Автомобильные технологии” на базе завода “ПСМА Рус” в Калуге расширит производство и начнет сборку китайских машин, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

“Новичком” рейтинга (new) стал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, депутата Госдумы РФ, участника “специальной военной операции” Вооруженных сил РФ а Украине.

Главы регионов в ноябре 2024 года: