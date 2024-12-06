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Медиарейтинг губернаторов за ноябрь

06.12.2024, 17:17, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

36 215

474096,1

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

32 865

429126,3

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

21 701

216575,2

4

0

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 420

112574,5

5

0

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

8 471

72525,8

6

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 742

66 246,0

7

0

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

7 176

62549,6

8

+4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 728

60566,8

9

new

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

7 426

58148,5

10

0

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

5 744

55233,3

11

+2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

6 798

50812,3

12

-6

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 343

41448,7

13

-2

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 917

35301,0

14

0

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 395

28524,5

15

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

2 580

14379,0

16

+1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 570

12964,3

17

-1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

2 990

11501,3

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 658

10380,0

Московский городской вокзал “ЗИЛ” объединит две линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции метро “ЗИЛ” Троицкой линии. В Москве внедряется единый стандарт доступности городских вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД), рассказал мэр города Сергей Собянин. 1 декабря в столице стартует проект “Зима в Москве”, в рамках него будут работать более 1,9 тыс. локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали “Путешествие в Рождество”, “Усадьбы Москвы”, “Московское чаепитие”, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку еще одного масштабного проекта, который сделает поездки на диаметрах еще комфортнее, – московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли крупнейший в России Центр женского здоровья, он создан на базе ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. Кроме того, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении проходки левого перегонного тоннеля на участке между станциями “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева” на Рублево-Архангельской линии метро.

На IX Международном форуме Финансового университета, посвященном теме “Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку”, губернатор Московской области Андрей Воробьев представил достижения региона в экономическом развитии и планы на будущее. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжили работу большинство из 200 иностранных компаний. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить, как проходит строительство Южно-Лыткаринской автодороги, три участка которой откроют уже этой зимой. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Днем матери и вручил президентские награды многодетным семьям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет. Кроме того, сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в Подмосковье крупное производство продукции, предназначенной для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, новый производственный корпус открыт на заводе “Арсенал”.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото с места удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде. Украинские военные из артиллерии обстреляли город Шебекино, повреждены шесть частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал журналистам о серьезной подготовке региона к предстоящей зиме. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в соцсети “ВКонтакте”, что три женщины – руководитель пункта временного размещения, медицинская сестра и советник заместителя губернатора – подписали контракты и вступили в ряды добровольческого подразделения “Барс-Белгород”.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+4).
Предприятие “Автомобильные технологии” на базе завода “ПСМА Рус” в Калуге расширит производство и начнет сборку китайских машин, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

“Новичком” рейтинга (new) стал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, депутата Госдумы РФ, участника “специальной военной операции” Вооруженных сил РФ а Украине.

Главы регионов в ноябре 2024 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

36 215

474096,1

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

32 865

429126,3

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

21 701

216575,2

4

+9

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

17 435

214225,7

5

+4

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

14 211

141872,9

6

new

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Ростовская обл.

12 630

121534,6

7

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

14 181

113356,7

8

-3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

14 420

112574,5

9

-3

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

8 848

106948,8

10

-6

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

10 208

91194,4

11

-4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 819

85444,7

12

-1

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

10 447

75319,1

13

+4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 959

72792,7

14

-4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

8 471

72525,8

15

+4

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

11 742

66 246,0

16

+11

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

10 613

64207,2

17

+16

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 747

63626,6

18

-2

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

7 176

62549,6

19

+23

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 728

60566,8

20

+18

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

10 147

59809,0

21

-1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

9 373

58160,7

22

new

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

7 426

58148,5

23

-11

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 877

57042,1

24

+8

СМИРНОВ Алексей Борисович

Курская обл.

5 744

55233,3

25

-2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 734

54114,2

26

0

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

5 189

52539,5

27

new

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Коми

5 082

52353,1

28

-7

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

8 517

51393,1

29

-1

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

3 979

51095,0

30

+16

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

6 798

50812,3

31

-2

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

7 240

47875,3

32

-14

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

8 421

47846,7

33

-19

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

3 828

46769,0

34

-9

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 464

46367,8

35

-5

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 042

43281,3

36

0

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6 607

42505,7

37

-22

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 343

41448,7

38

-4

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

7 762

40575,7

39

+4

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 085

39538,6

40

+29

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 963

35801,6

41

-1

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 978

35527,4

42

-7

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 917

35301,0

43

+6

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 251

35049,4

44

+3

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

6 147

34678,6

45

0

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 898

34391,2

46

+12

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 084

32392,2

47

+16

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4 049

32303,4

48

+23

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

3 603

31967,0

49

+5

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 732

31938,0

50

0

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

5 518

31003,4

51

+17

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 107

30939,1

52

+7

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 647

30773,1

53

-12

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 776

30548,0

54

-30

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

5 239

29789,7

55

-7

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4 395

28524,5

56

-3

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 181

27920,2

57

-18

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 628

27666,1

58

+4

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 869

24756,8

59

-8

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

5 232

24356,3

60

-3

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 854

23611,1

61

+11

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 165

23472,4

62

-10

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

3 929

23274,6

63

-19

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 012

23185,3

64

+3

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калининградская обл.

3 425

23023,5

65

-1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 638

21718,4

66

-29

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 740

21218,3

67

+17

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 950

20713,0

68

+6

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 350

17308,4

69

-14

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 685

16727,1

70

new

КОСТЮК Мария Федоровна

Еврейская автономная обл.

3 160

16510,1

71

-5

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

3 242

16419,4

72

-2

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

2 708

15788,2

73

-8

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 179

15006,3

74

-18

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

2 580

14379,0

75

+8

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 109

14339,3

76

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 570

12964,3

77

+1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 377

11674,7

78

-3

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

2 990

11501,3

79

-2

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

1 347

11287,3

80

-4

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

2 407

11165,4

81

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 658

10380,0

82

-9

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 070

9079,6

83

+4

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 239

6689,0

84

-2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 819

5891,0

85

-24

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 376

5756,0

86

-1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 228

5121,2

87

+2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

860

3659,5

88

0

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

854

3315,3

89

-8

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

754

3012,0

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