Фейк 950-летия

08.11.2020, 12:12, Главное

Теги: Выборы, Добряков, История, Общество, Праздник, Усть-Шексна

В отделении историко-филологических наук Российской академии наук считают, что 1071 год не подходящая дата основания города Рыбинска.

Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего…

Так называется иск, который подал в рыбинский городской суд председатель общественной организации «ФЕЙК-950» Александр Симон.

По информации ryb.ru, истец в суде намерен оспорить решение местных органов власти о праздновании в 2021 году (когда состоятся очередные выборы главы города) 950-летия со дня основания Рыбинска.

Напомним, в прошлом году Денис Добряков направил обращение в Российскую академию наук о дате основания города.

Из ответа президента РАН Александра Сергеева следовало, что действительно устье реки Шексны упоминается в Лавретьевской летописи, некое поселение на Шексне в это время было, и да, сейчас это территория Рыбинска.

После этого глава обратился в муниципальный совет с проектом решение о праздновании в следующем году «950-летия со дня основания муниципального образования городской округ город Рыбинск». Правда потом, решение поправил – города Рыбинск.

Депутаты его поддержали и назначили юбилей на 7 августа 2021 года.

Впрочем, у ряда жителей Рыбинска (и не только) сразу появились сомнения – в летописи идет речь о географической точке (устье реки Шексны населенное медведями), да и городской территорией эта часть стала только после Октябрьской революции.

Кроме того, как стало известно ryb.ru, в адрес рыбинского ВООПиК поступило письмо из отделения историко-филологических наук РАН, в котором сказано, что «заключение РАН, составленное в 2019 г., не устанавливает 950-летний возраст Рыбинска и не является рекомендацией для планируемого городской администрацией в 2021 г. празднования. Речь идёт о том, что современный Рыбинск можно рассматривать в качестве преемника археологического памятника Усть-Шексна ХI-ХV вв., находящегося в черте города и Рыбной Слободы ХVI-ХVIII вв., которая указом 1777 г. получила статус города».

При этом, академики напоминают: «Формулировка «сташа на оустьи Шексны», помещенная под 1071 г. в Лаврентьевской и других летописях, не имеет отношения к Рыбинску. Современные историки и археологи обоснованно считают, что в данном случае речь идёт об истоке р. Шексны из оз. Белое в нынешней Вологодской области».

В тоже время, в конце XV в. на правом берегу Волги в пределах исторического центра современного Рыбинска возникает крупное поселение Рыбная Слобода, упомянутое впервые в завещании 1503 г. Ивана III. В отличие от Усть-Шексны, Рыбная Слобода вырастает в городское поселение и получает статус уездного центра Рыбинск (Рыбное) по указу Екатерины Великой 1777 г.

– Если говорить о праздновании рыбинских круглых дат, то администрации города следует обратить внимание на 2023 г. Обоснованием этого является древнейшая дендродата (1063 год), полученная при раскопках Усть-Шексны, а также 1503 год как первое упоминание Рыбной Слободы. Только в формулировках необходимо избавиться от совершенно некорректного «основания города». Лучше использовать формулу, применённую в 1947 г. для юбилея Москвы. Для Рыбинска это: «960-летие» или «520-летие Рыбинска», – отмечают в РАН.