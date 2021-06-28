Денег нет, но вы плывите

28.06.2021, 20:26, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Общество, Туризм

Дополнительные расходы на приобретение теплохода «Бурлак» (бывший «Ната», ОМ-161, 1962 года постройки) увеличились на 1 002 757 рублей.

Напомним, в начале апреля администрация Рыбинска купила для туристко-информационного центра пассажирское судно вместимостью 50 человек за 7 млн рублей.

Чиновники утверждали , что был разработан специальный проект модернизации теплохода. Организации, имеющие признание Российского Речного Регистра, якобы провели его переоборудование: выполнена замена корпуса (sic!), главных двигателей на ЯМЗ-238С, вспомогательного двигателя на Д-243, установлено новое навигационное снабжение, средства радиосвязи, электрооборудование и так далее.

– Теплоход проходит приемку специалистами перед подписанием акта передачи. Совсем недавно теплоход прошел реновацию, сделан полный капитальный ремонт, поэтому Рыбинск получает его в обновленном состоянии, – говорила Марина Воронина, начальник управления культуры.

– Ответственно заявляю, что теплоход приобретается в хорошем состоянии. Желаю удачи, счастливо попутешествовать, – заверял Николай Кулаков, некий заместитель генерального директора по безопасности судоходства в Ульяновской области (ryb.ru не удалось найти информацию о данном гражданине, в том числе о месте его работы).

После приобретения судна, администрация Рыбинска, в лице МАУ «ТИЦ» закупила дизельное топливо на 188 320 рублей, оплатила «слиповый ремонт теплохода» (262 483 рублей, май 2021 года), а в июне заключила два контракта на его ремонт – на сумму 297 250 рублей за «ремонт теплохода» и 254 704 за «ремонт корпуса теплохода».

Отметим, это расходы без затрат на командировки чиновников в Ульяновск, регистрацию судна, налогов и зарплаты экипажа.