Холодная война перешла в горячую

24.06.2021, 18:44, Главное

Теги: Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Теплоэнерго

Рыбинский муниципальный совет рассмотрел вопрос об отключении горячей воды в муниципальных спортивных учреждениях за долги перед ООО «Рыбинская генерация» . Максимально коротко (примерно и условно).

Григорий Кузнецов (инициатор, депутат, руководитель МАУ СШ «Переборец»):

– В этом году была холодная зима, в результате денег на оплату услуг «Рыбинской генерации» не хватило. В итоге РГ с 1 июня отключила горячую воду в муниципальных учреждениях спорта. При этом, всю зиму шла «черная вода», ее постоянно отключали, но мы не жаловались. Однако теперь в РГ ни на какие компромиссы не идут.

Представители администрации города Рыбинск:

– Ассигнования предусмотрены, график платежей мы выдерживаем.

Алексей Потехин (генеральный директор «Рыбинской генерации»):

– «Переборец» оплатил только 65 процентов от начисленной суммы. Долг сейчас – 421 тысяча рублей. Подтверждаю, горячую воду отключили с 31 мая в 8 спортивных объектах. С августа отключим муниципальные образовательные учреждения. Долг за администрацией Рыбинска 67 млн рублей. Процент оплаты за наши услуги в прошлом году был 89 процентов, в этом году всего лишь 72. Графики ваши мы принять не можем, в них слишком мало денег – всего 122 млн. а должно быть 175 млн, с учетом долгов. Да и вы даже принятые обязательства не выполняете. Я здесь ни с кем не договариваюсь, у нас работает система. Пересчеты за некачественную горячую воду мы делаем, по заявительному принципу, но для всего многоквартирного дома. Долги администрации мы пытаемся переложить на поставщиков газа – «Газпром».

Денис Добряков (глава Рыбинска):

– Если вы по-хорошему не хотите, теперь мы вам все претензии предъявим – и за некачественную воду, и за «раскопы» (ремонтные работы на теплотрассах, которые вовремя не засыпаны). Теперь сразу претензия, заявление в прокуратуру и в суд. Депутаты, вы должны мне в этом помочь, пишите жалобы.

Алексей Потехин (генеральный директор «Рыбинской генерации»):

– Дана установка нас ругать по СМИ, а теперь сделать крайними в муниципальном совете. Мы все деньги направляем на повышения качества горячей воды, на закопы канав у нас нет денег, так как нам не платят. Но если вы хотите, мы будем тратить деньги на приведение в порядок «раскопов». И вообще, то, что вы платите, это не наши деньги, мы должны платить за газ (электроэнергию, воду). Мы каждый месяц обязаны отчитываться перед прокуратурой по вопросу дебиторской задолженности. Для нас все потребители равны, мы не можем делать исключения. Долг населения – 330 млн рублей с учетом начислений за май. За счет установления «инвестиционной надбавки» мы получим за год всего 50 млн рублей. Спасибо вам, за то, что нас учите работать.

Денис Добряков (глава Рыбинска):

– Если бы у МУП «Теплоэнерго» были такие тарифы, мы бы жили «в шоколаде». Никакой команды СМИ мы не давали, они нас сами «поласкают» как хотят. Вы не оказываете качественные услуги – честно признайтесь.

Олег Леонтьев (депутат):

– Если рядовой рыбинец не заплатил за горячую воду или отопление, на него сразу подают в суд и выдается судебный приказ на взыскание задолженности, без всяких рассрочек. А вот администрация к себе требует индивидуальных условий. При этом есть деньги (уже 7,5 млн рублей) на покупку старого теплохода для развлечения туристов, а вот оплатить долги муниципальных учреждений мы не можем.

Денис Добряков (глава Рыбинска), перебивая депутата:

– Мы попали в долговую яму, денег не хватает. А вы, как депутат (по другому округу – в центре), почему не отреагировали на некачественную воду в мкрн Переборах (ну хайп не поймал, бывает – ryb.ru)? Ругать нас вы можете, но бюджет принимаете вы, так что некомпетентны именно вы – как депутат, который вообще ничего не делает для жителей Рыбинска и для своих избирателей. А мы даже за капитальный ремонт фонду ЖКХ не платим.

Константин Долгов (председатель муниципального совета):

– Дружба дружбой, а жвачка врознь. Давайте писать в прокуратуру, чтобы РГ также отвечала за свои обязательства. И давайте проведем «круглый стол».





