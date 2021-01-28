Плану быть, «кораблику» плыть

28.01.2021, 14:10, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество

Депутаты рыбинского муниципального совета три вопроса, внесенные Владимиром Пахаревым, рассматривать не стали, но утвердили изменения в План приватизации и бюджет города.

В План приватизации муниципального имущества добавили 13,7% пакета акций ОАО «Рыбинскгазсервис» и 29 объектов недвижимости. Все они включены по балансовой стоимости, т.е. без учета независимой рыночной оценки.

Олег Леонтьев напомнил, что в прошлом году представители администрации говорили: Мариинскую гимназию оценили и стоимость ее известна (при этом на торги систематически не выставляли – ryb.ru), и поинтересовался: почему она в План включена по балансовой стоимости, которая существенно ниже (11,1 млн рублей).

– Да, оценку сделали – 25 миллионов с копейками, – подтвердила Наталья Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

А что касается того, почему в Плане она оказалась не по рыночной, а по балансовой стоимости, представитель администрации пояснила:

– Потому, что рыночная оценка может в 2021 году измениться. Она может быть, как и 30 млн, так и 20 млн.

– После того, как вы включите гимназию в План приватизации у департамента возникают правовые основания проводить рыночную оценку – т.е., тратить бюджетные средства, – добавила Наталья Поткина.

Учитывая, что сейчас эти объекты включены в доходную часть бюджета по балансовой стоимости, то можно предположить, когда им поставят рыночную, то у администрации города сразу появится миллионов 30 дополнительных доходов. Но вот на что их потратят – вопрос открытый.

Например, в бюджете запланированы расходы на покупку у частных собственников прогулочного теплохода «Ната» («кораблика», как написано в проекте изменений бюджета) для МАУ «Туристко-информационный центр» (7 млн рублей + все содержание «ТИЦ») и ДК «Полиграф» (25,14 млн рублей – увеличили предполагаемую закупку из-за инфляции), а также 30 млн рублей в качестве субсидии на погашение задолженностей МУП «Теплоэнерго» , которое после передачи имущества ООО «Рыбинская генерация» осталось без источников доходов.

При этом, у администрации Рыбинска есть и обязательные расходы, на которые чиновники деньги тратить не спешат. Так, по данным городской прокуратуры долг Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов, за муниципальные жилые и нежилые помещения, уже составил порядка 125 млн рублей, но в бюджет эти деньги не заложены (точнее основная часть долга). А есть еще задолженность по муниципальным контрактам и судебным решениям.

Кроме того, депутатам рассказали о причине повышения платы за пребывание ребенка в детском саду. Она проста – продукты питания в Рыбинске подорожали на 8 процентов за год.