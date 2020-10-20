Опять не срослось

20.10.2020, 15:05, Новости

Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Общество, Туризм

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» вновь отменил закупку теплохода «Ната» (ОМ-161).

Напомним, вечером 14 октября на сайте госзакупок появилась заявка МАУ «Туристко-информационный центр» на приобретение пассажирского судна по названием «презИнтация физика» , которая была через несколько минут отменена.

Следующим (очень поздним) вечером появилась новая заявка , с характеристиками 50-местного пассажирского судна полностью соответствующему вышеназванному теплоходу.

Но сегодня и ее отменили без указания причин…

В официальном документе говорится только следующее:

На основании ст. 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, приказываю:

1. Отменить открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на на поставку пассажирского судна (извещение № 1071600004020000002 на Единой информационной системе в сфере закупок https://zakupki.gov.ru) с начальной (максимальной) ценой контракта: 7 000 000,00 руб.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

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