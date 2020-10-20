Опять не срослось
20.10.2020, 15:05, Новости
Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Общество, Туризм
Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» вновь отменил закупку теплохода «Ната» (ОМ-161).
Напомним, вечером 14 октября на сайте госзакупок появилась заявка МАУ «Туристко-информационный центр» на приобретение пассажирского судна по названием «презИнтация физика», которая была через несколько минут отменена.
Следующим (очень поздним) вечером появилась новая заявка, с характеристиками 50-местного пассажирского судна полностью соответствующему вышеназванному теплоходу.
Но сегодня и ее отменили без указания причин…
В официальном документе говорится только следующее:
На основании ст. 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, приказываю:
1. Отменить открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на на поставку пассажирского судна (извещение № 1071600004020000002 на Единой информационной системе в сфере закупок https://zakupki.gov.ru) с начальной (максимальной) ценой контракта: 7 000 000,00 руб.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Все это начинает напоминать мутную историю с ДК «Полиграф» и продажей «Мариинской гимназии».
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