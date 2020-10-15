Дословно! – «презинтация физика» за 7 млн рублей

15.10.2020, 9:54, Новости

Теги: Бюджет, Добряков, Общество, Туризм

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» разместил заявку на покупку за 7 млн рублей теплохода и тут же отменил…

В документах закупки № 1071600004020000001 есть только следующие документы: «презинтация физика», «Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор подряда №2020.183659 от 27.03.2020г. на монтаж и пусконаладку системы автоматической установки пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 и пристроенном к нему спортивном зале» и «Считать закупку не верной, произошел сбой и закупка опубликовалась».

Напомним, глава Рыбинска Денис Добряков собрался купить теплоход «ОМ» (теперь «Ната») за 7 млн рублей чтобы катать туристов. Теплоход был построен в 1962 году, рассчитан на 50 пассажиров, но может быть будет переоборудован на 100…

По официальным данным среднемесячная заработная плата в 2019 году у директора МАУ «Туристко-информационный центр» составила 58 616 рублей, у заместителя – 49 424 рублей.