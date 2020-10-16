«Она утонула»
16.10.2020, 8:07, Главное
Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Волга, Общество, Туризм
Ситуация с приобретением администрации Рыбинска «недвижимого» теплохода «Ната» (ОМ-161) становится все веселее.
Напомним, в среду вечером на сайте госзакупок появилась заявка МАУ «Туристко-информационный центр» на приобретение пассажирского судна по названием «презинтация физика», которая была через несколько минут отменена, а сегодня ryb.ru узнал забавные подробности сделки.
Как выяснилось, для покупки этого конкретного теплохода («Ната») чиновникам придется пойти на ряд ухищрений. Например, прописать в закупке такие параметры имущества, чтобы никакой другой продавец не мог предложить свое «пассажирское судно».
И они это сделали! Документация опубликован поздно вечером в четверг.
Так в конкурсной документации указали, год постройки (от 1959), длину (43 м), осадку (1-1,5 м) и даже наличие трапа. То есть, характеристики судна проекта «ОМ».
Кроме того, глава Рыбинска Денис Добряков еще 6 октября издал постановление №2314 о выделении МАУ «ТИЦ» 7 млн рублей «на приобретение недвижимого имущества»…
Пассажирское судно оказалось недвижимостью в силу статьи 130 ГК РФ. Но может, приобретая теплоход 1962 года постройки, чиновники заранее знают – он дальше рыбинского причала никуда не поплывет.
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1. Наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта
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объект недвижимого имущества для развития туристской привлекательности города и содействия в разработке новых туристических маршрутов
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2. Месторасположение объекта недвижимого имущества
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Пассажирский причал в городе Рыбинске, в районе ул. Волжская Набережная, д. 4
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3. Направление инвестирования
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Приобретение объекта недвижимого имущества
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4. Способ финансового обеспечения капитальных вложений
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Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений
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5. Наименование муниципальной программы, подпрограммы
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.08.2019 № 2268 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск», подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск»
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6. Наименование главного распорядителя бюджетных средств
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Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск
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7. Наименование заказчика (получателя субсидии)
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Муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск «Туристско-информационный центр»
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8. Мощность (прирост мощности) объекта
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Пассажировместимость – 50 чел.
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9. Срок приобретения объекта недвижимого имущества
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2020-2021 годы
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10. Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (руб.).
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7 000 000
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11. Распределение стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (руб.)
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Год реализации инвестиционного проекта
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Стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, руб.:
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2020 год
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1 000 000
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2021 год
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6 000 000
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12. Общий (предельный) размер субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества, всего (руб.).
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Объем финансирования (руб.)
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7 000 000
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13. Распределение общего (предельного) размера субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества (руб.).
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2020 год – 1 000 000
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