«Она утонула»
 

«Она утонула»

16.10.2020, 8:07, Главное
Теги: , , , , ,

Ситуация с приобретением администрации Рыбинска «недвижимого» теплохода «Ната» (ОМ-161) становится все веселее.

Напомним, в среду вечером на сайте госзакупок появилась заявка МАУ «Туристко-информационный центр» на приобретение пассажирского судна по названием «презинтация физика», которая была через несколько минут отменена, а сегодня ryb.ru узнал забавные подробности сделки.

Как выяснилось, для покупки этого конкретного теплохода («Ната») чиновникам придется пойти на ряд ухищрений. Например, прописать в закупке такие параметры имущества, чтобы никакой другой продавец не мог предложить свое «пассажирское судно».

И они это сделали! Документация опубликован поздно вечером в четверг.

Так в конкурсной документации указали, год постройки (от 1959), длину (43 м), осадку (1-1,5 м) и даже наличие трапа. То есть, характеристики судна проекта «ОМ».

Кроме того, глава Рыбинска Денис Добряков еще 6 октября издал постановление №2314 о выделении МАУ «ТИЦ» 7 млн рублей «на приобретение недвижимого имущества»…

Пассажирское судно оказалось недвижимостью в силу статьи 130 ГК РФ. Но может, приобретая теплоход 1962 года постройки, чиновники заранее знают – он дальше рыбинского причала никуда не поплывет.
 

1. Наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта

объект недвижимого имущества для развития туристской привлекательности города и содействия в разработке новых туристических маршрутов

2. Месторасположение объекта недвижимого имущества

Пассажирский причал в городе Рыбинске, в районе ул. Волжская Набережная, д. 4

3. Направление инвестирования

Приобретение объекта недвижимого имущества

4. Способ финансового обеспечения капитальных вложений

Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений

5. Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск», утвержденная постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.08.2019 № 2268 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск», подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск»

6. Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

7. Наименование заказчика (получателя субсидии)

Муниципальное автономное учреждение городского округа город Рыбинск «Туристско-информационный центр»

8. Мощность (прирост мощности) объекта

Пассажировместимость – 50 чел.

9. Срок приобретения объекта недвижимого имущества

2020-2021 годы

10. Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (руб.).

7 000 000

11. Распределение стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (руб.)

Год реализации инвестиционного проекта

Стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, руб.:

2020 год

1 000 000

2021 год

6 000 000

12. Общий (предельный) размер субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества, всего (руб.).

Объем финансирования (руб.)

7 000 000

13. Распределение общего (предельного) размера субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества (руб.).

2020 год – 1 000 000
2021 год – 6 000 000


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Дословно! – «презинтация физика» за 7 млн рублей

14.10 / Головная боль Чкалова

13.10 / Реконструкция стадиона «Сатурн» идет в соответствии с графиком

13.10 / В 2021 году в Рыбинске благоустроят восемь дворов и три общественные территории

13.10 / Lifestyle приложения для вашего досуга

12.10 / Ломбарды будут работать по новым правилам

09.10 / На улице Солнечной установят современный остановочный комплекс

09.10 / Глава в «эфире»

09.10 / Рыбинцам предлагают определить место установки для военно-мемориального объекта

08.10 / Ноги сломаешь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска