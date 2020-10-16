«Она утонула»

16.10.2020, 8:07, Главное

Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Волга, Общество, Туризм

Ситуация с приобретением администрации Рыбинска «недвижимого» теплохода «Ната» (ОМ-161) становится все веселее.

Напомним, в среду вечером на сайте госзакупок появилась заявка МАУ «Туристко-информационный центр» на приобретение пассажирского судна по названием «презинтация физика», которая была через несколько минут отменена, а сегодня ryb.ru узнал забавные подробности сделки.

Как выяснилось, для покупки этого конкретного теплохода («Ната») чиновникам придется пойти на ряд ухищрений. Например, прописать в закупке такие параметры имущества, чтобы никакой другой продавец не мог предложить свое «пассажирское судно».

И они это сделали! Документация опубликован поздно вечером в четверг.

Так в конкурсной документации указали, год постройки (от 1959), длину (43 м), осадку (1-1,5 м) и даже наличие трапа. То есть, характеристики судна проекта «ОМ».

Кроме того, глава Рыбинска Денис Добряков еще 6 октября издал постановление №2314 о выделении МАУ «ТИЦ» 7 млн рублей «на приобретение недвижимого имущества»…

Пассажирское судно оказалось недвижимостью в силу статьи 130 ГК РФ. Но может, приобретая теплоход 1962 года постройки, чиновники заранее знают – он дальше рыбинского причала никуда не поплывет.

