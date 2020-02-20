Администрация Рыбинска не платит за капитальный ремонт МКД

20.02.2020, 7:58, Главное
Теги: , , , , ,

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал в суд на рыбинское МКУ «Жилкомцентр». Сумма иска – более 69 млн рублей.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению городского округа город Рыбинск «Жилкомцентр» о взыскании 69 115 936,87 рублей.

Иск был подан осенью 2019 года. В настоящее время, рассмотрение дела отложено до 12 марта — для проведения сверки задолженности.

Как следует из определения суда, сторонам предложено представить следующие документы: истцу — в срок до 01 марта 2020 года уточнить период взыскания и размер задолженности, а ответчику — представить перечень квартир, где произошла смена собственника.

Речь идет о задолженности по взносам за капитальный ремонт муниципального жилья, находящегося в собственности администрации Рыбинска.

На 1 июня 2019 года долг администрации города составлял 82,9 млн рублей (по данным фонда). Общая собираемость была (доля платы от начисленных сумм) — 17 процентов (средняя по региону — 56 процентов).

На эту дату администрация Рыбинска была первой среди неплательщиков по взносам за капитальный ремонт за муниципальное жилье в регионе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Администрация Рыбинска не платит за капитальный ремонт МКД

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Детский сад № 94: ремонт и новое строительство

18.02 / Теплая зима — не помеха для долгов

17.02 / Денис Добряков: «Площадь Жукова должна стать красивой»

14.02 / О развитии конкурентной среды в Рыбинске

13.02 / Администрация Рыбинска вновь привлекает кредиты

12.02 / Желания подлежат корректному удовлетворению

12.02 / По проекту «Решаем вместе» отремонтируют четыре спортивных объекта

11.02 / Поспешишь — людей удивишь

10.02 / В бюджете нашлись деньги и на ремонт

10.02 / Более 1300 семей получают финансовую поддержку на детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика