Администрация Рыбинска не платит за капитальный ремонт МКД

20.02.2020, 7:58, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, ЖКХ, Капитальный ремонт, Общество, Суд

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал в суд на рыбинское МКУ «Жилкомцентр». Сумма иска – более 69 млн рублей.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению городского округа город Рыбинск «Жилкомцентр» о взыскании 69 115 936,87 рублей.

Иск был подан осенью 2019 года. В настоящее время, рассмотрение дела отложено до 12 марта — для проведения сверки задолженности.

Как следует из определения суда, сторонам предложено представить следующие документы: истцу — в срок до 01 марта 2020 года уточнить период взыскания и размер задолженности, а ответчику — представить перечень квартир, где произошла смена собственника.

Речь идет о задолженности по взносам за капитальный ремонт муниципального жилья, находящегося в собственности администрации Рыбинска.

На 1 июня 2019 года долг администрации города составлял 82,9 млн рублей (по данным фонда). Общая собираемость была (доля платы от начисленных сумм) — 17 процентов (средняя по региону — 56 процентов).

На эту дату администрация Рыбинска была первой среди неплательщиков по взносам за капитальный ремонт за муниципальное жилье в регионе.