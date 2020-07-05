Деньги ушли на сторону

05.07.2020, 20:05, Главное

Теги: Бюджет, Добряков, Межрегионгаз, Общество, Теплоэнерго

По информации ryb.ru, в прошлом году рыбинское МУП «Теплоэнерго» стало фигурантом уголовного дела.

ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» обратилось в следственные органы с заявлением о причинении имущественного ущерба муниципальным предприятием, который привел к финансовым убыткам и сокращению инвестиционных программ «Межрегионгаза».

По данным заявителя, в конце отопительного сезона 2019 года, МУП не оплатил порядка 240 млн рублей за поставленный газ (общая сумма выставленных счетов – 1,46 млрд рублей). При этом, у предприятия деньги были – за этот же период «Теплоэнерго» получил с потребителей 3,72 млрд рублей.

Но по мнению ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль», «Теплоэнерго» умышлено направляло денежные средства на досрочное погашение кредитов перед коммерческими банками и на другие расходы, напрямую не связанные с осуществлением своей основной деятельности.

То есть, у муниципального предприятия деньги были, только вот собранные в качестве оплаты за тепло и горячую воду средства отправлялись не поставщику газа, а на другие цели.

Решение об этом принимали «неустановленные лица», но в числе этих лиц называют бывшего генерального директора МУП Алексея Потехина и главу Рыбинска Дениса Добрякова (как представителя собственника).

Напомним, тогда МУП готовили к заключению концессионного соглашения. Инициатором заключения был глава города. И по его словам «отсутствие кредитных обязательств перед банками – одно из условий концессионного соглашения». Среди этих банков фигурирует хорошо известный в Рыбинске банк-банкрот ВВБ (бывший КБ «Верхневолжский»).

Стоит отметить, что по ряду кредитных договоров «Теплоэнерго», администрация города предоставляло муниципальную недвижимость в качестве залога перед банками.

Учитывая обстоятельства, следствие сочло целесообразным возбудить уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ: Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой и причинившее особо крупный ущерб, совершенное в крупном размере.

В настоящее время следствие продолжается.

Согласно отчету о финансовых результатах МУП «Теплоэнерго» на 31 декабря 2019 года чистый убыток муниципального предприятия составляет 689,5 млн рублей. Для сравнения – на 31 декабря 2018 года чистый убыток был всего 169 миллионов.

По данным бухгалтерского баланса непокрытый убыток по итогам прошлого года составил 1,261 млрд рублей (432, 9 млн в 2018 году и 263,9 млн в 2017 году).

Кредиторская задолженность достигла 2,15 млрд рублей, против 2,06 в 2018 году и 1,56 в 2019 году.

Напомним, по условиям заключенного в 2019 году соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получило все основные активы МУП «Теплоэнерго» безвозмездно, на срок 20 лет.

При этом, новое предприятие обязалось погасить половину кредиторской задолженности муниципального предприятия (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн») при условии компенсации этой суммы МУП («Теплоэнерго» должен вернуть эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в инфраструктуру в сумме 984,8 млн рублей (разумеется за счет роста тарифов для потребителей).