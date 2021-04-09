Рыбинцам предлагают выбрать название теплоходу

09.04.2021, 17:40, Новости

Теги: Бюджет, Общество, Туризм

В год 950-летия Рыбинска город возрождает водный транспорт.

9 апреля в Ульяновске состоялась покупка туристко-информационным центром пассажирского теплохода «Ната» (ОМ-161) 1962 гожа постройки за 7 млн рублей. К Дню города водное судно начнет возить горожан и туристов. А пока рыбинцам предлагают выбрать название для теплохода.

«Рыбинск», «Федор Ушаков», «Усть-Шексна», «Волга», «Чайка» – такие названия предложены для рыбинского теплохода. Горожане могут проголосовать за одно из понравившихся названий в социальной сети ВКонтакте на официальной странице администрации города Рыбинска (https://vk.com/rybadm?w=wall-160270735_26398).

В настоящее время пассажирский теплоход класса ОМ находится в речном порту города Ульяновска.

– Теплоход проходит приемку специалистами перед подписанием акта передачи. Совсем недавно теплоход прошел реновацию, сделан полный капитальный ремонт, поэтому Рыбинск получает его в обновленном состоянии, – отметила Марина Воронина, начальник управления культуры.

Для этих целей был разработан специальный проект модернизации теплохода. Организации, имеющие признание Российского Речного Регистра, провели переоборудование теплохода. Выполнена замена корпуса (sic!), главных двигателей на ЯМЗ-238С, вспомогательного двигателя на Д-243, установлено новое навигационное снабжение, средства радиосвязи, электрооборудование и друнре, утверждают в пресс-службе администрации города.

Отметим, на разных интернет-ресурсах уже несколько лет продавали это судно со следующими характеристиками:

Теплоход «Ната» (ранее ОМ-161).

№ проекта 780-03-1570.

Год и место постройки: 1962 г. Бор

Водоизмещение полное: 177,6 т.

Габаритные размеры: длина – 42,5 ширина – 7,12.

Главные двигатели: ЯМЗ-238, 2 шт. по 150 л.с. (установка 2006 г.)

Вспомогательный двигатель: Д-243 30 квт.

Замена подводной части 2008 г.

3 гальюна, баня-сауна, душ.

Кап. ремонт Д.Р.К. октябрь 2011 г.

Экспертное наблюдение за переоборудованием теплохода осуществляли специалисты Российского речного регистра. По итогам завершения работ пассажирскому теплоходу выданы новые классификационные документы.

– Ответственно заявляю, что теплоход приобретается в хорошем состоянии. Желаю удачи, счастливо попутешествовать, – подчеркнул Николай Кулаков, заместитель генерального директора по безопасности судоходства в Ульяновской области.