Рыбинцам предлагают выбрать название теплоходу
 

Рыбинцам предлагают выбрать название теплоходу

09.04.2021, 17:40, Новости
Теги: , ,

В год 950-летия Рыбинска город возрождает водный транспорт.

9 апреля в Ульяновске состоялась покупка туристко-информационным центром пассажирского теплохода «Ната» (ОМ-161) 1962 гожа постройки за 7 млн рублей. К Дню города водное судно начнет возить горожан и туристов. А пока рыбинцам предлагают выбрать название для теплохода.

«Рыбинск», «Федор Ушаков», «Усть-Шексна», «Волга», «Чайка» – такие названия предложены для рыбинского теплохода. Горожане могут проголосовать за одно из понравившихся названий в социальной сети ВКонтакте на официальной странице администрации города Рыбинска (https://vk.com/rybadm?w=wall-160270735_26398).

В настоящее время пассажирский теплоход класса ОМ находится в речном порту города Ульяновска.

– Теплоход проходит приемку специалистами перед подписанием акта передачи. Совсем недавно теплоход прошел реновацию, сделан полный капитальный ремонт, поэтому Рыбинск получает его в обновленном состоянии, – отметила Марина Воронина, начальник управления культуры.

Для этих целей был разработан специальный проект модернизации теплохода. Организации, имеющие признание Российского Речного Регистра, провели переоборудование теплохода. Выполнена замена корпуса (sic!), главных двигателей на ЯМЗ-238С, вспомогательного двигателя на Д-243, установлено новое навигационное снабжение, средства радиосвязи, электрооборудование и друнре, утверждают в пресс-службе администрации города.

Отметим, на разных интернет-ресурсах уже несколько лет продавали это судно со следующими характеристиками:

Теплоход «Ната» (ранее ОМ-161).
№ проекта 780-03-1570.
Год и место постройки: 1962 г. Бор
Водоизмещение полное: 177,6 т.
Габаритные размеры: длина – 42,5 ширина – 7,12.
Главные двигатели: ЯМЗ-238, 2 шт. по 150 л.с. (установка 2006 г.)
Вспомогательный двигатель: Д-243 30 квт.
Замена подводной части 2008 г.
3 гальюна, баня-сауна, душ.
Кап. ремонт Д.Р.К. октябрь 2011 г.

Экспертное наблюдение за переоборудованием теплохода осуществляли специалисты Российского речного регистра. По итогам завершения работ пассажирскому теплоходу выданы новые классификационные документы.

– Ответственно заявляю, что теплоход приобретается в хорошем состоянии. Желаю удачи, счастливо попутешествовать, – подчеркнул Николай Кулаков, заместитель генерального директора по безопасности судоходства в Ульяновской области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

08.04 / Спортивные учреждения Рыбинска получат федеральную поддержку

07.04 / В этом году в Рыбинске начнется масштабный ремонт тротуаров и междворовых проездов

07.04 / Рыбинск на 14 месте по индексу качества жизни среди 93 городов. В 2018 году он был на восьмом

06.04 / Мемориал «Огонь Славы» в Рыбинске отремонтируют капитально

06.04 / Места отдыха Ярославской области готовы к туристическому сезону

05.04 / Работы по берегоукреплению на Стрелке «практически» завершены

04.04 / ЕР закупит 40 тысяч экземпляров брошюры «5 лет борьбы и побед»

02.04 / Клиентам Tele2 вдвое снизят цену на комбо в популярной бургерной

31.03 / В Рыбинске по нацпроекту ремонтируют детскую музыкальную школу №5

31.03 / Какие меры финансовой поддержки пользовались у ярославцев наибольшим спросом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика