Без поправок

Муниципальный совет Рыбинска утвердил новые редакции «Правил благоустройства», Устав города, изменения в бюджет и отменил местные социальные выплаты, заменив их одной.

При обсуждении Правил Александр Егоров и Сергей Пресняков вновь поставили вопрос об установке контейнеров по сбору мусора с педальным открытием. При этом, Сергей Пресняков привел еще один довод: выкидывая мусор, женщина может испортить маникюр.

— Наши Правила не основаны на всем, что мы бы хотели – если нет правовых основ,

— ответила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ. – Каждая норма (Правил) имеет под собой правовое обоснование.

После чего вновь сослалась на региональное и федеральное законодательства , в части вида и конструкции контейнеров, и посоветовала депутатам обращаться в вышестоящие органы власти.

Татьяна Герасимова поинтересовалась, осталась ли в силе норма об установке на землях общего пользования исключительно заглубленных контейнеров. Оказалось ее и не было.

— Кто хочет, тот устанавливает, — ответила Олеся Минеева.

Пояснив, что это всегда было возможно, но при условии – если установить заглубленный контейнер невозможно. Например, проходят коммуникации.

Напомним, изменения в части размещения контейнерных площадок по сбору мусора исключительно на придомовых территориях (в нарушении требований СанПиНа) были внесены после протеста прокуратуры , который муниципальный совет отказался удовлетворить.

При обсуждении Устава Владимир Пахарев вновь напомнил, что ряд его положений противоречит нормам федерального законодательства и здравому смыслу. В частности: председатель совета должен работать исключительно на освобожденной основе и избирается на весь срок полномочий муниципального совета, а официальным публикатором муниципальных нормативных актов должна быть только газета «Рыбинские известия».

Но большинство депутатов никаких поправок своих более активных коллег не поддержали – проголосовав за все предложения администрации без изменений.

Кроме того, депутаты отменили ряд выплат (многодетным семьям; семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей, инвалидам и так далее — примерно на 26,5 млн рублей в год), «замороженных» в 2016 году, заменив их, по предложению главы Рыбинска Дениса Добрякова, одной – для детей инвалидов (около 2,5 млн рублей в год, по 450 рублей в месяц).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Один комментарий