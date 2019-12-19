Без поправок

Муниципальный совет Рыбинска утвердил новые редакции «Правил благоустройства», Устав города, изменения в бюджет и отменил местные социальные выплаты, заменив их одной.
При обсуждении Правил Александр Егоров и Сергей Пресняков вновь поставили вопрос об установке контейнеров по сбору мусора с педальным открытием. При этом, Сергей Пресняков привел еще один довод: выкидывая мусор, женщина может испортить маникюр.
— Наши Правила не основаны на всем, что мы бы хотели – если нет правовых основ,
— ответила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ. – Каждая норма (Правил) имеет под собой правовое обоснование.
После чего вновь сослалась на региональное и федеральное законодательства, в части вида и конструкции контейнеров, и посоветовала депутатам обращаться в вышестоящие органы власти.
Татьяна Герасимова поинтересовалась, осталась ли в силе норма об установке на землях общего пользования исключительно заглубленных контейнеров. Оказалось ее и не было.
— Кто хочет, тот устанавливает, — ответила Олеся Минеева.
Пояснив, что это всегда было возможно, но при условии – если установить заглубленный контейнер невозможно. Например, проходят коммуникации.
Напомним, изменения в части размещения контейнерных площадок по сбору мусора исключительно на придомовых территориях (в нарушении требований СанПиНа) были внесены после протеста прокуратуры, который муниципальный совет отказался удовлетворить.
При обсуждении Устава Владимир Пахарев вновь напомнил, что ряд его положений противоречит нормам федерального законодательства и здравому смыслу. В частности: председатель совета должен работать исключительно на освобожденной основе и избирается на весь срок полномочий муниципального совета, а официальным публикатором муниципальных нормативных актов должна быть только газета «Рыбинские известия».
Но большинство депутатов никаких поправок своих более активных коллег не поддержали – проголосовав за все предложения администрации без изменений.
Кроме того, депутаты отменили ряд выплат (многодетным семьям; семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей, инвалидам и так далее — примерно на 26,5 млн рублей в год), «замороженных» в 2016 году, заменив их, по предложению главы Рыбинска Дениса Добрякова, одной – для детей инвалидов (около 2,5 млн рублей в год, по 450 рублей в месяц).
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