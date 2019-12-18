О «хотелках» замолвите слово

Контейнерные площадки – ответственность производителей мусора, надлежащее содержание общегородских территорий (включая пустыри и междворовые проезды) – бремя администрации.
Комиссия по местному самоуправлению муниципального совета Рыбинска рекомендовала принять новую редакцию «Правил благоустройства».
— Актуализированы требования к содержанию городских территорий, содержанию зданий, требований к освещению исторического центра, в том числе уточнены нормы о содержании фасадов зданий, о содержании детских площадок, ограждений, размещении контейнерных площадок, норм о запрете размещать плакаты, афиши, объявления в неустановленных для этих целей местах, норм об уборке территорий в части замощенных территорий, норм о прилегающих территориях, норм об информационных и рекламных конструкциях, норм о памятниках и произведениях монументального и декоративного искусства, — пояснили представители администрации города.
Олег Леонтьев поинтересовался, не внесли ли уточнение определения для «территорий общего пользования».
Оказалось нет. Это понятие есть в Градостроительном кодексе и в него входят все участки муниципальной земли, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
То есть, исходя из Правил, любой пустырь, междворовой проезд или обочина дороги, должны своевременно и качественно убираться, и поддерживаться в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии (в том числе освещены).
— Рассчитывался ли возможный уровень затрат бюджета, сколько нам это будет стоить?
– спросил Александр Соколов.
— Будем стремиться к наведению порядка, — ответил Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.
Чуть позже, к вопросу содержания территорий общего пользования, вернулся Сергей Пресняков.
— Кто и в какие сроки их будет приводить в порядок (в том числе выкашивать)? – спросил депутат.
— У нас 10 000 гектар (таких территорий), а мы содержим только 10 процентов, — ответил зам по городскому хозяйству. – Мы должны исходить из бюджетных затрат, дальше из площади.
— Будут дополнительные деньги — будем, — добавил Алексей Рябченков. — А сейчас мы только выкашиваем обочины, часть проездов и общественные территории (парки, бульвары, скверы).
В бюджете сейчас денег нет.
Впрочем, в пояснительной записке к новой версии Правил сказано: «принятие указанного решения не потребует дополнительных финансовых затрат из местного бюджета».
Что касается поправок, то была только одна — Олег Леонтьев предложил включить в Правила требование, ранее озвученное Александром Егоровым, чтобы контейнера открывались с помощью педального открытия.
— За чей счет то мы это будем делать? – спросил у депутата председатель совета Константин Долгов.
— У нас же в Правилах прописана установка заглубленных контейнеров. Мы же не спрашивали, за чей счет это будет ставиться, — парировал депутат.
Сергей Пресняков добавил, что у нас в действующих Правилах даже цвет контейнеров прописан.
Впрочем, в администрации с этой новеллой не согласились.
— Любая норма, это не просто какая-то «хотелка» — это норма, которая имеет под собой правовое основание, — ответила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ.
При этом, добавила, что внешний вид контейнера определяет регион. Добавив,
депутаты должны не вносить изменения в Правила (разработанные администрацией), а предлагать поправки в региональное законодательство.
Но на вопрос, каким нормативным актом это регламентируется, ответить не смогла.
Отметим, в «Порядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ярославской области», утвержденном постановлением Правительства области от 21.07.2017 N 599-п, сказано:
«Для накопления ТКО могут использоваться контейнеры, изготовленные из пластика или металла, имеющие крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков. Контейнеры маркируются с указанием наименования и контактов организации, осуществляющей сбор и транспортирование ТКО».
А вот о требовании установки контейнерных площадок на придомовых территория ничего нет.
Но есть пункт, о том, что:
«Контейнерные площадки размещаются в местах, удаленных от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров».
Окончательное решение по Правилам муниципальный совет примет завтра.
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