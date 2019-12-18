О «хотелках» замолвите слово

Контейнерные площадки – ответственность производителей мусора, надлежащее содержание общегородских территорий (включая пустыри и междворовые проезды) – бремя администрации.

Комиссия по местному самоуправлению муниципального совета Рыбинска рекомендовала принять новую редакцию «Правил благоустройства» .

— Актуализированы требования к содержанию городских территорий, содержанию зданий, требований к освещению исторического центра, в том числе уточнены нормы о содержании фасадов зданий, о содержании детских площадок, ограждений, размещении контейнерных площадок, норм о запрете размещать плакаты, афиши, объявления в неустановленных для этих целей местах, норм об уборке территорий в части замощенных территорий, норм о прилегающих территориях, норм об информационных и рекламных конструкциях, норм о памятниках и произведениях монументального и декоративного искусства, — пояснили представители администрации города.

Олег Леонтьев поинтересовался, не внесли ли уточнение определения для «территорий общего пользования».

Оказалось нет. Это понятие есть в Градостроительном кодексе и в него входят все участки муниципальной земли, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

То есть, исходя из Правил, любой пустырь, междворовой проезд или обочина дороги, должны своевременно и качественно убираться, и поддерживаться в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии (в том числе освещены).

— Рассчитывался ли возможный уровень затрат бюджета, сколько нам это будет стоить?

– спросил Александр Соколов.

— Будем стремиться к наведению порядка, — ответил Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Чуть позже, к вопросу содержания территорий общего пользования, вернулся Сергей Пресняков.

— Кто и в какие сроки их будет приводить в порядок (в том числе выкашивать)? – спросил депутат.

— У нас 10 000 гектар (таких территорий), а мы содержим только 10 процентов, — ответил зам по городскому хозяйству. – Мы должны исходить из бюджетных затрат, дальше из площади.

— Будут дополнительные деньги — будем, — добавил Алексей Рябченков. — А сейчас мы только выкашиваем обочины, часть проездов и общественные территории (парки, бульвары, скверы).

В бюджете сейчас денег нет.

Впрочем, в пояснительной записке к новой версии Правил сказано: «принятие указанного решения не потребует дополнительных финансовых затрат из местного бюджета».

Что касается поправок, то была только одна — Олег Леонтьев предложил включить в Правила требование, ранее озвученное Александром Егоровым, чтобы контейнера открывались с помощью педального открытия.

— За чей счет то мы это будем делать? – спросил у депутата председатель совета Константин Долгов.

— У нас же в Правилах прописана установка заглубленных контейнеров. Мы же не спрашивали, за чей счет это будет ставиться, — парировал депутат.

Сергей Пресняков добавил, что у нас в действующих Правилах даже цвет контейнеров прописан.

Впрочем, в администрации с этой новеллой не согласились.

— Любая норма, это не просто какая-то «хотелка» — это норма, которая имеет под собой правовое основание, — ответила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ.

При этом, добавила, что внешний вид контейнера определяет регион. Добавив,

депутаты должны не вносить изменения в Правила (разработанные администрацией), а предлагать поправки в региональное законодательство.

Но на вопрос, каким нормативным актом это регламентируется, ответить не смогла.

Отметим, в «Порядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ярославской области», утвержденном постановлением Правительства области от 21.07.2017 N 599-п, сказано:

«Для накопления ТКО могут использоваться контейнеры, изготовленные из пластика или металла, имеющие крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков. Контейнеры маркируются с указанием наименования и контактов организации, осуществляющей сбор и транспортирование ТКО».

А вот о требовании установки контейнерных площадок на придомовых территория ничего нет.

Но есть пункт, о том, что:

«Контейнерные площадки размещаются в местах, удаленных от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров».

Окончательное решение по Правилам муниципальный совет примет завтра.

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