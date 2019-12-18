Устав подготовили к принятию

Завтра муниципальный совет Рыбинска должен принять новую редакцию Устава. Работа над ней велась в администрации города с весны. Сегодня проект документа обсудили депутаты, члены комиссии по местному самоуправлению.

Вопросы задавал Владимир Пахарев. По его мнению, Устав в некоторых случаях не соответствует федеральному закону «О местном самоуправлению».

— У нас сейчас три заключения Минюста, по проектам изменения Устава. Часть из них друг другу противоречат, — сразу пояснила Елена Ветрова, начальник юридического отдела администрации города. То есть, все спорные вопросы – к Минюсту.

Прежде всего, депутат обратил внимание на норму, по которой председатель муниципального совета работает на постоянной основе. В действующей версии: на постоянной основе работаю два депутата, вне зависимости от должности в совете (так прописано в законе).

— Этим самым, вы загоняете муниципальный совет в рамки, которые федеральным законом не предусмотрены, — отметил Владимир Пахарев.

— Это позиция Минюста, — пояснила Елена Ветрова. — Если у вас будет председатель будет работать не на постоянной основе, то делайте изменения в Устав и работайте по новой схеме.

Еще одним ключевым моментом стало ссылка в Уставе, что все официальные документы публикуются исключительно в муниципальной газете «Рыбинские известия».

— А если завтра не будет газеты «Рыбинские известия»? Мы сразу побежим менять Устав? – задал риторический вопрос депутат. — В законе только: «публикуются в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании»).

Отметим, внести изменения в Устав уже не получится – его же нигде будет публиковать.

Однако, Елена Ветрова сослалась на решение совета 2006 года, которым муниципальная газета определена официальным публикатором местных нормативных актов. Следовательно, это надо прописать и в Уставе.

Но все же, в Уставе такой «конкретизации» нет. Как нет еще и положительного заключения прокуратуры…

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