Вслед за общественным транспортом, полномочия по теплоснабжению Рыбинска вероятно передадут в область

Вчера на внеочередном заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог ярославской областной думе был рассмотрен вопрос о передаче полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рыбинске и Рыбинском районе на региональный уровень.

Тем временем в облдуму уже поступил аналогичный законопроект за подписью губернатора Михаила Евраева «О перераспределении между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения».

В пояснительной записке сказано:

Проектом закона с учетом сложившейся в регионе ситуации предлагается отнести с 1 января 2024 года к полномочиям органов государственной власти Ярославской области полномочие по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях городских и сельских поселений, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, отнесенные Федеральным законом «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений и муниципальных районов.

В настоящее время организации, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, зачастую находятся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, продолжает расти задолженность за потребляемые энергетические ресурсы. Неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятельности не позволяют им поддерживать инфраструктуру в состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям. Эксплуатируемые системы теплоснабжения требуют проведения масштабной реконструкции и модернизации.

Консолидация объектов теплоснабжения (под контролем областного правительства) позволит обеспечить комплексное централизованное управление и контроль за модернизацией системы теплоснабжения.

Отметим, по данным ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» долг за «голубое топливо» ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго», достиг 1 млрд 413,8 млн рублей.

По данным бухгалтерской отчетности РГ за 2022 год при выручке 2,36 млрд рублей валовый убыток составил 197,7 миллиона. При этом, только кредиторская задолженность предприятия составила 1,3 миллиарда.

Напомним, по условиям концессионного соглашения, «Рыбинская генерация» получила в безвозмездное пользование муниципальное имущество на 20 лет. При этом предприятие обязалось осуществить инвестиции в ремонт и реконструкцию сетей и котельных в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть, за счет повышения тарифа).

После перехода «Рыбинской генерации», по инициативе главы города Дмитрия Рудакова, под управление администрации генеральный директор предприятия Виктор Тамаров и заместитель главы курирующий ЖКХ Иван Дубино были арестованы за взятки.

Что касается транспорта, напомним, на сегодняшний день в Рыбинске функционируют 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрута. Перевозка осуществляется 100 автобусами и 41 троллейбусом. На территории Рыбинского района проходят 24 автобусных маршрута, которые обслуживаются 41 единицей подвижного состава. Для Рыбинска Правительство области за счет средств областного бюджета закупает 66 автобусов на 18 маршрутов с последующим приобретением подвижного состава в полном объеме. В ходе реализации полномочий по организации перевозок в Рыбинске и Рыбинском районе в 2024 году планируются доходы областного бюджета в размере 178 млн рублей от перевозки пассажиров и 136 млн рублей – от передачи в аренду подвижного состава. Начало перевозок по государственным контрактам – с 1 апреля 2024 года.