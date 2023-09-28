Отопительный сезон начнется в понедельник

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков подписал постановление о начале отопительного сезона.

Как следует из документа, со 2 октября должна быть обеспечена подача теплоносителя в образовательные организации, объекты здравоохранения, культуры, спорта и бани. С 4 октября – в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления.

Все пускорегулировочные работы по запуску систем теплоснабжения объектов, должны быть завершены до 16 октября.

Напомним, сегодня ночью был задержан депутат муниципального совета от партии «Единая Россия», генеральный директор ООО «Рыбинская генерация» ранее судимый Виктор Тамаров.

Ярославский следственный комитет против него возбудил уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере).