2 мая в Рыбинске завершат отопительный сезон и начнут отключать горячую воду ✓ Новости Рыбинска и не только
 

2 мая в Рыбинске завершат отопительный сезон и начнут отключать горячую воду

28.04.2023, 12:12, Объявления
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Соответствующее постановление подписано в администрации города Рыбинска.

С 2 мая от централизованного теплоснабжения будут отключены объекты социальной сферы и жилищного фонда, а также все другие потребители тепловой энергии. С этой даты на котельных, наружных теплосетях и внутренних инженерных системах начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.

Для проведения ремонтных и профилактических работ часть котельных будет остановлена полностью с прекращением подачи горячей воды потребителям.

План-график работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области по горячему водоснабжению в межотопительный период 2023 года

№ п / п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления

Дата подачи ГВС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Система теплоснабжнения котельая “Веретье”

23.05.2023 – 25.05.2023

26.05.23

26.06.2023 – 09.07.2023

10.07.23

08.08.2023 – 10.08.2023 *

11.08.23

2

Система теплоснабжения котельная “Бабушкина” ** 1)

23.05.2023 – 25.05.2023

26.05.23

26.06.2023 – 09.07.2023

10.07.23

08.08.2023 – 10.08.2023 *

11.08.23

3

Система теплоснабжения котельная “Стоялая” 1)

10.05.2023 – 11.05.2023

22.08.2023 – 23.08.2023

4

Система теплоснабжения котельная “С.Перовская” 1)

10.05.2023 – 11.05.2023

16.08.2023 – 17.08.2023

5

Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина

10.05.2023 – 11.05.2023

12.05.23

13.06.2023 – 26.06.2023

27.06.23

6

Система теплоснабжения котельная “Мариевка”

17.05.23

18.05.23

05.07.2023 – 18.07.2023

19.07.23

7

Система теплоснабжения котельная “Призма” *** 1)

16.05.2023 – 18.05.2023

19.05.23

30.05.2023 – 12.06.2023

13.06.23

14.08.2023 – 15.08.2023

8

Система теплоснабжения котельная “Тема”

16.05.2023 – 18.05.2023

19.05.23

30.05.2023 – 12.06.2023

13.06.23

14.08.2023 – 15.08.2023

9

Система теплоснабжения котельная “Школа- интернат”

15.08.2023 – 31.08.2023

01.09.23

10

Система теплоснабжения котельная “Слип”

16.05.2023 – 18.05.2023

19.05.23

24.07.2023 – 06.08.2023

07.08.23

16.08.2023 – 17.08.2023

11

Система теплоснабжения котельная “Полиграф” и сети котельной “Магма”

16.05.2023 – 18.05.2023

19.05.23

10.07.2023 – 23.07.2023

24.07.23

15.08.2023 – 17.08.2023

12

Система теплоснабжения котельная “Сельхозтехника”

23.05.2023 – 25.05.2023

26.05.23

24.07.2023 – 06.08.2023

07.08.23

21.08.2023 – 22.08.2023

13

Система теплоснабжения котельная “ГЭС”

10.05.2023 – 11.05.2023

12.05.23

18.05.2023 – 31.05.2023

01.06.23

01.08.2023 – 03.08.2023

14

Система теплоснабжения котельная “Военная база”

10.05.2023 – 11.05.2023

12.05.23

13.06.2023 – 26.06.2023

27.06.23

16.08.2023 – 17.08.2023 *

18.08.23

15

Система теплоснабжения котельная “Переборы”

23.05.2023 – 25.05.2023

26.05.23

07.08.2023 – 20.08.2023

24.08.23

21.08.2022 – 23.08.2022 *

24.08.23

16

Система теплоснабжения котельной “Волжский”

16.05.2023 – 18.05.2023

19.05.23

03.07.2023 – 16.07.2023

20.07.23

17.07.2023 – 19.07.2023 *

20.07.23

17

Система теплоснабжения котельная “Поток”

16.05.2023 – 18.05.2023

19.05.23

13.06.2023 – 26.06.2023

27.06.23

22.08.2023 – 24.08.2023

18

Система теплоснабжения котельная “Рыбинсккорм” 1)

12.05.23

19

Система теплоснабжения котельная “Элеватор” 1)

11.05.23

20

Система теплоснабжения котельная “Ягутка”

11.05.23

12.05.23

07.08.2023 – 20.08.2023

21.08.23

21

Система теплоснабжения котельная “Нефтебаза”

17.05.23

01.06.23

18.05.2023 – 31.05.2023

01.06.23

23.08.2023 – 24.08.2023

22

Котельная Психбольница (без тепловых сетей)

31.07.2023 – 13.08.2023

14.08.23

Сторонние поставщики тепловой энергии

№ п / п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление

Дата подачи ГВС

1

2

3

4

 

6

7

8

1

Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” (направление ул. Димитрова)

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

2

Тепловые сети до насосной по ул. Чкалова от котельной ПАО “ОДК – Сатурн”

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

3

Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО “ОДК- Сатурн” (направление ул. Димитрова)

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

4

Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” (направление ул. Димитрова)

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

5

Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул.Авиационная

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

6

Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. Фурманова

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

7

Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. Рапова

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

8

Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. Танкистов

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

9

Тепловые сети от котельной ПАО”ОДК – Сатурн” направление ул. Л.Чайкиной

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

10

Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. З.Космодемьянской

 

 

29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023

05.06.2023 24.07.2023

11

Тепловые сети от котельной АО “Воентелеком”

03.07.2023 – 16.07.2023

17.07.23

21.08.2023 *

22.08.23

12

Тепловые сети от котельной ФКУ “СИЗО-2 УФСИН России по ЯО”

13.06.2023 – 26.06.2023

27.06.23

13

ООО “Раскат – РОС” бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей)

10.07.2023 – 23.07.2023

24.07.23




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