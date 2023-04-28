2 мая в Рыбинске завершат отопительный сезон и начнут отключать горячую воду
28.04.2023, 12:12, Объявления
Теги: ЖКХ, Погода, Теплоэнерго
Соответствующее постановление подписано в администрации города Рыбинска.
С 2 мая от централизованного теплоснабжения будут отключены объекты социальной сферы и жилищного фонда, а также все другие потребители тепловой энергии. С этой даты на котельных, наружных теплосетях и внутренних инженерных системах начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.
Для проведения ремонтных и профилактических работ часть котельных будет остановлена полностью с прекращением подачи горячей воды потребителям.
План-график работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области по горячему водоснабжению в межотопительный период 2023 года
|
№ п / п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Система теплоснабжнения котельая “Веретье”
|
23.05.2023 – 25.05.2023
|
26.05.23
|
26.06.2023 – 09.07.2023
|
10.07.23
|
08.08.2023 – 10.08.2023 *
|
11.08.23
|
2
|
Система теплоснабжения котельная “Бабушкина” ** 1)
|
23.05.2023 – 25.05.2023
|
26.05.23
|
26.06.2023 – 09.07.2023
|
10.07.23
|
08.08.2023 – 10.08.2023 *
|
11.08.23
|
3
|
Система теплоснабжения котельная “Стоялая” 1)
|
10.05.2023 – 11.05.2023
|
–
|
–
|
–
|
22.08.2023 – 23.08.2023
|
–
|
4
|
Система теплоснабжения котельная “С.Перовская” 1)
|
10.05.2023 – 11.05.2023
|
–
|
–
|
–
|
16.08.2023 – 17.08.2023
|
–
|
5
|
Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина
|
10.05.2023 – 11.05.2023
|
12.05.23
|
13.06.2023 – 26.06.2023
|
27.06.23
|
–
|
–
|
6
|
Система теплоснабжения котельная “Мариевка”
|
17.05.23
|
18.05.23
|
05.07.2023 – 18.07.2023
|
19.07.23
|
–
|
–
|
7
|
Система теплоснабжения котельная “Призма” *** 1)
|
16.05.2023 – 18.05.2023
|
19.05.23
|
30.05.2023 – 12.06.2023
|
13.06.23
|
14.08.2023 – 15.08.2023
|
–
|
8
|
Система теплоснабжения котельная “Тема”
|
16.05.2023 – 18.05.2023
|
19.05.23
|
30.05.2023 – 12.06.2023
|
13.06.23
|
14.08.2023 – 15.08.2023
|
–
|
9
|
Система теплоснабжения котельная “Школа- интернат”
|
–
|
–
|
15.08.2023 – 31.08.2023
|
01.09.23
|
–
|
–
|
10
|
Система теплоснабжения котельная “Слип”
|
16.05.2023 – 18.05.2023
|
19.05.23
|
24.07.2023 – 06.08.2023
|
07.08.23
|
16.08.2023 – 17.08.2023
|
–
|
11
|
Система теплоснабжения котельная “Полиграф” и сети котельной “Магма”
|
16.05.2023 – 18.05.2023
|
19.05.23
|
10.07.2023 – 23.07.2023
|
24.07.23
|
15.08.2023 – 17.08.2023
|
–
|
12
|
Система теплоснабжения котельная “Сельхозтехника”
|
23.05.2023 – 25.05.2023
|
26.05.23
|
24.07.2023 – 06.08.2023
|
07.08.23
|
21.08.2023 – 22.08.2023
|
–
|
13
|
Система теплоснабжения котельная “ГЭС”
|
10.05.2023 – 11.05.2023
|
12.05.23
|
18.05.2023 – 31.05.2023
|
01.06.23
|
01.08.2023 – 03.08.2023
|
–
|
14
|
Система теплоснабжения котельная “Военная база”
|
10.05.2023 – 11.05.2023
|
12.05.23
|
13.06.2023 – 26.06.2023
|
27.06.23
|
16.08.2023 – 17.08.2023 *
|
18.08.23
|
15
|
Система теплоснабжения котельная “Переборы”
|
23.05.2023 – 25.05.2023
|
26.05.23
|
07.08.2023 – 20.08.2023
|
24.08.23
|
21.08.2022 – 23.08.2022 *
|
24.08.23
|
16
|
Система теплоснабжения котельной “Волжский”
|
16.05.2023 – 18.05.2023
|
19.05.23
|
03.07.2023 – 16.07.2023
|
20.07.23
|
17.07.2023 – 19.07.2023 *
|
20.07.23
|
17
|
Система теплоснабжения котельная “Поток”
|
16.05.2023 – 18.05.2023
|
19.05.23
|
13.06.2023 – 26.06.2023
|
27.06.23
|
22.08.2023 – 24.08.2023
|
–
|
18
|
Система теплоснабжения котельная “Рыбинсккорм” 1)
|
12.05.23
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
19
|
Система теплоснабжения котельная “Элеватор” 1)
|
11.05.23
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
20
|
Система теплоснабжения котельная “Ягутка”
|
11.05.23
|
12.05.23
|
07.08.2023 – 20.08.2023
|
21.08.23
|
–
|
–
|
21
|
Система теплоснабжения котельная “Нефтебаза”
|
17.05.23
|
01.06.23
|
18.05.2023 – 31.05.2023
|
01.06.23
|
23.08.2023 – 24.08.2023
|
–
|
22
|
Котельная Психбольница (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
31.07.2023 – 13.08.2023
|
14.08.23
|
–
|
–
Сторонние поставщики тепловой энергии
|
№ п / п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” (направление ул. Димитрова)
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
2
|
Тепловые сети до насосной по ул. Чкалова от котельной ПАО “ОДК – Сатурн”
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
3
|
Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО “ОДК- Сатурн” (направление ул. Димитрова)
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
4
|
Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” (направление ул. Димитрова)
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
5
|
Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул.Авиационная
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
6
|
Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. Фурманова
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
7
|
Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. Рапова
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
8
|
Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. Танкистов
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
9
|
Тепловые сети от котельной ПАО”ОДК – Сатурн” направление ул. Л.Чайкиной
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
10
|
Тепловые сети от котельной ПАО “ОДК – Сатурн” направление ул. З.Космодемьянской
|
|
|
29.05.2023 – 04.06.2023 17.07.2023 – 23.07.2023
|
05.06.2023 24.07.2023
|
–
|
–
|
11
|
Тепловые сети от котельной АО “Воентелеком”
|
–
|
–
|
03.07.2023 – 16.07.2023
|
17.07.23
|
21.08.2023 *
|
22.08.23
|
12
|
Тепловые сети от котельной ФКУ “СИЗО-2 УФСИН России по ЯО”
|
–
|
–
|
13.06.2023 – 26.06.2023
|
27.06.23
|
–
|
–
|
13
|
ООО “Раскат – РОС” бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
10.07.2023 – 23.07.2023
|
24.07.23
|
–
|
–
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