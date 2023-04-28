2 мая в Рыбинске завершат отопительный сезон и начнут отключать горячую воду

Соответствующее постановление подписано в администрации города Рыбинска.

С 2 мая от централизованного теплоснабжения будут отключены объекты социальной сферы и жилищного фонда, а также все другие потребители тепловой энергии. С этой даты на котельных, наружных теплосетях и внутренних инженерных системах начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.

Для проведения ремонтных и профилактических работ часть котельных будет остановлена полностью с прекращением подачи горячей воды потребителям.

План-график работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области по горячему водоснабжению в межотопительный период 2023 года

№ п / п Наименование системы теплоснабжения Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС * Дата подачи ГВС Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС Дата подачи ГВС Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления Дата подачи ГВС 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Система теплоснабжнения котельая “Веретье” 23.05.2023 – 25.05.2023 26.05.23 26.06.2023 – 09.07.2023 10.07.23 08.08.2023 – 10.08.2023 * 11.08.23 2 Система теплоснабжения котельная “Бабушкина” ** 1) 23.05.2023 – 25.05.2023 26.05.23 26.06.2023 – 09.07.2023 10.07.23 08.08.2023 – 10.08.2023 * 11.08.23 3 Система теплоснабжения котельная “Стоялая” 1) 10.05.2023 – 11.05.2023 – – – 22.08.2023 – 23.08.2023 – 4 Система теплоснабжения котельная “С.Перовская” 1) 10.05.2023 – 11.05.2023 – – – 16.08.2023 – 17.08.2023 – 5 Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина 10.05.2023 – 11.05.2023 12.05.23 13.06.2023 – 26.06.2023 27.06.23 – – 6 Система теплоснабжения котельная “Мариевка” 17.05.23 18.05.23 05.07.2023 – 18.07.2023 19.07.23 – – 7 Система теплоснабжения котельная “Призма” *** 1) 16.05.2023 – 18.05.2023 19.05.23 30.05.2023 – 12.06.2023 13.06.23 14.08.2023 – 15.08.2023 – 8 Система теплоснабжения котельная “Тема” 16.05.2023 – 18.05.2023 19.05.23 30.05.2023 – 12.06.2023 13.06.23 14.08.2023 – 15.08.2023 – 9 Система теплоснабжения котельная “Школа- интернат” – – 15.08.2023 – 31.08.2023 01.09.23 – – 10 Система теплоснабжения котельная “Слип” 16.05.2023 – 18.05.2023 19.05.23 24.07.2023 – 06.08.2023 07.08.23 16.08.2023 – 17.08.2023 – 11 Система теплоснабжения котельная “Полиграф” и сети котельной “Магма” 16.05.2023 – 18.05.2023 19.05.23 10.07.2023 – 23.07.2023 24.07.23 15.08.2023 – 17.08.2023 – 12 Система теплоснабжения котельная “Сельхозтехника” 23.05.2023 – 25.05.2023 26.05.23 24.07.2023 – 06.08.2023 07.08.23 21.08.2023 – 22.08.2023 – 13 Система теплоснабжения котельная “ГЭС” 10.05.2023 – 11.05.2023 12.05.23 18.05.2023 – 31.05.2023 01.06.23 01.08.2023 – 03.08.2023 – 14 Система теплоснабжения котельная “Военная база” 10.05.2023 – 11.05.2023 12.05.23 13.06.2023 – 26.06.2023 27.06.23 16.08.2023 – 17.08.2023 * 18.08.23 15 Система теплоснабжения котельная “Переборы” 23.05.2023 – 25.05.2023 26.05.23 07.08.2023 – 20.08.2023 24.08.23 21.08.2022 – 23.08.2022 * 24.08.23 16 Система теплоснабжения котельной “Волжский” 16.05.2023 – 18.05.2023 19.05.23 03.07.2023 – 16.07.2023 20.07.23 17.07.2023 – 19.07.2023 * 20.07.23 17 Система теплоснабжения котельная “Поток” 16.05.2023 – 18.05.2023 19.05.23 13.06.2023 – 26.06.2023 27.06.23 22.08.2023 – 24.08.2023 – 18 Система теплоснабжения котельная “Рыбинсккорм” 1) 12.05.23 – – – – – 19 Система теплоснабжения котельная “Элеватор” 1) 11.05.23 – – – – – 20 Система теплоснабжения котельная “Ягутка” 11.05.23 12.05.23 07.08.2023 – 20.08.2023 21.08.23 – – 21 Система теплоснабжения котельная “Нефтебаза” 17.05.23 01.06.23 18.05.2023 – 31.05.2023 01.06.23 23.08.2023 – 24.08.2023 – 22 Котельная Психбольница (без тепловых сетей) – – 31.07.2023 – 13.08.2023 14.08.23 – –

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