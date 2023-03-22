В районе Угличского и Рыбинского гидроузлов началось половодье

Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о начале половодья.

С переходом среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям отмечается интенсивный рост уровней воды и бокового притока в Угличское и Рыбинское водохранилища.

На 8:00 ч 22 марта объем притока в Угличское водохранилище составил 510 м3/с, уровень воды в нем находится на отметке 110,16 м (НПУ 112,82 м). По действующему указанию Федерального агентства водных ресурсов с 18 марта по 10 апреля Угличская ГЭС будет работать со среднесуточными сбросными расходами в объеме 500-2000 м3/с.

Прошедшие сутки Угличска ГЭС отработала со среднесуточным расходом 574 м3/с, в работе один гидроагрегат. В связи с резким увеличением притока в Угличское водохранилище из-за открытия плотины вышележащей Иваньковской ГЭС и необходимостью увеличения объемов расхода воды через гидроузел (в пределах команды ФАВР) открыт один пролет водосливной плотины Угличской ГЭС.

Приток воды к створу Рыбинского гидроузла на 8:00 ч 22 марта составил 1200 м3/с. Рыбинское водохранилище сработано до необходимой отметки 99,67 м (НПУ 101,81м) и подготовлено к приему паводковых вод, создана резервная емкость для защиты населенных пунктов от возможных подтоплений.

Следуя указаниям Росводресурсов с 21 марта по 10 апреля Рыбинская ГЭС будет работать со средними за период сбросными расходами 1300-2300 м3/с, с интенсивностью увеличения среднесуточных расходов не более 300 м3/с в сутки. За прошедшие сутки расход воды был равен 1344 м3/с. В работе 5 гидроагрегатов.

По информации Росгидромета приток воды в Рыбинское водохранилище за период половодья ожидается в объеме 16,6 км3 при среднем значении 16,88 км3. Угличское водохранилище по прогнозам примет 5,4 км3 воды, при среднем объеме половодья 5,6 км3.

Информация о прохождении половодья станциями Каскада Верхневолжских ГЭС будет доступна населению и всем заинтересованным организациям: сведения о расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов публикуются на сайте компании РусГидро и в СМИ.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: rushydro.ru/hydrology/informer/

О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу: rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). Оно устанавливает режим наполнения и сработки водохранилищ с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО “Системный оператор Единой энергетической системы”, органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»