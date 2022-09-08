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В Рыбинске отопительный сезон начнется сегодня

08.09.2022, 8:26, Новости
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В этом году по поручению главы региона отопительный сезон стартует досрочно. В Рыбинске подача тепла в социальных учреждениях начнется с 8 сентября, в жилые дома – с девятого сентября.

Соответствующе постановление подготовлено администрацией Рыбинска и подписано главой города Дмитрием Рудаковым. В первую очередь подача теплоносителя начнется на объекты социальной сферы: детские сады и школы, больницы, учреждения культуры и спорта. В жилищный фонд и другим потребителям тепло начнут подавать с девятого сентября.

Напомним, такое поручение дал врио губернатора Ярославской области на совещании​и с главами городов и районов региона.

– Уже 1 сентября жара сменилась ранним похолоданием, и, по прогнозу погоды, пониженная температура в регионе сохранится, – отметил Михаил Евраев. – Холодно в школах и детских садах, других социальных учреждениях, в квартирах. У нас есть норматив, который предписывает включать отопление, когда температура держится на отметке 8 градусов в течение пяти дней. Мы не будем ждать наступления нормативных сроков и прямо сегодня начнем готовить систему к пуску тепла, в первую очередь в соцобъектах.

При этом, врио губернатора поручил главам муниципальных образований сегодня же организовать работу по информированию населения о сроках запуска отопления.

– Должна быть конкретика: если запускаем отопление в районе не сегодня, то пишем дату, когда будет запущено. Если можем запустить тепло сегодня – так и делаем, где не можем сегодня – оперативно решаем вопрос и запускаем в кратчайшие сроки, – подчеркнул Михаил Евраев.

Согласно постановлению главы Рыбинска пускорегулировочные работы по запуску систем теплоснабжения на всех объектах необходимо завершить до 23 сентября.

Отметим, обычно отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов.




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