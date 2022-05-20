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В Рыбинске распускаются тюльпаны

20.05.2022, 14:54, Новости
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На рыбинских клумбах расцветают тюльпаны, радуя жителей и гостей города.

Яркие цветы распускаются на площадях, вдоль улиц, в парках. Особенно красиво сейчас в Карякинском саду, здесь высажено 12 000 тюльпанов. Некоторые называют сад — маленькой Голландией. Общая площадь цветников в этом году составит более 5 000 квадратных метров. Рыбинск украсят 37 клумб и две объёмные цветочные фигуры.

Первые оформленные клумбы в городе появились к празднованию 9 Мая у воинских мемориалов и памятников.

Сейчас работники «ДЭО» приступили к оформлению цветочных фигур «Царь-рыбы» и «Рыбы на волне». Для декорирования используют специальные растения: сантолину, ахирантес, альтернатеру, эхиверию и цинерарию. Технология их посадки особенная.

— Под каждое растение в субстрате, который состоит из почвы и мха, проделывается углубление. В него помещаются корешки, корешки перед посадкой очищаются от земли, затем их сматывают определенным образом и аккуратно помещают в углубление. Эту работу можно сравнить с вышивкой или бисероплетением — кропотливая и небыстрая, — рассказала директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

На оформление одной фигурной клумбы специалистам потребуется три дня. На каждую высадят по 8 000 растений. Чтобы рассада не замерзла, а в Рыбинске в ближайшее время прогнозируют заморозок, её укроют специальным материалом.

Всего в этом году в Рыбинске будет высажено 83 000 цветов. Работы по озеленению будут завершены в конце июня. Специалисты подрядных организаций в течение всего летнего периода будут ухаживать за посадками, поливать, пропалывать и восстанавливать цветочные посадки.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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