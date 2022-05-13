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Понедельник день холодный

13.05.2022, 13:13, Новости
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Несмотря на похолодание, в администрации Рыбинска приняли решение о завершении отопительного сезона.

«В связи с наступлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С, руководствуясь уставом … закончить отопительный период 2021-2022 годов с 16.05.2022», – говорится в постановлении.

При этом, по прогнозу метеорологов, следующая неделя будет холодной – днем ожидается 10 … 14 градусов тепла, а ночью от +3 до +7.

Этим же постановлением установлен график отключения горячей воды.

План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2022 года:
 

№           п / п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических сетей  испытаний отопление и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением  ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление

Дата подачи ГВС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Система теплоснабжения котельная "Веретье"

24.05.2022 – 26.05.2022

27.05.2022

28.06.2022 – 11.07.2022

12.07.2022

09.08.2022 – 11.08.2022*

12.08.2022

2

Система теплоснабжения котельная "Бабушкина"**

24.05.2022 – 26.05.2022

27.05.2022

28.06.2022 – 11.07.2022

12.07.2022

09.08.2022 – 11.08.2022*

12.08.2022

3

Система теплоснабжения котельная "Стоялая"

11.05.2022 – 12.05.2022

16.08.2022 – 17.08.2022

4.1.

Система теплоснабжения котельная "С.Перовская"

16.05.2022 – 18.05.2022

16.08.2022 – 17.08.2022

4.2.

Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина

16.05.2022 – 18.05.2022

19.05.2022

14.06.2022 – 27.06.2022

 28.06.2022

 –

5

Система теплоснабжения котельная "Мариевка"

17.05.2022

18.05.2022

07.07.2022 – 20.07.2022

21.07.2022

 –

6

Система теплоснабжения котельная "Призма"***

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

27.06.2022 – 10.07.2022

11.07.2022

16.08.2022 – 18.08.2022

7

Система теплоснабжения котельная "Тема"

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

27.06.2022 – 10.07.2022

11.07.2022

16.08.2022 – 18.08.2022

8

Система теплоснабжения котельная "Школа- интернат"

24.06.2022

31.08.2022

25.06.2022 – 30.08.2022   

31.08.2022

 –

9

Система теплоснабжения котельная "Слип" 

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

01.08.2022 – 14.08.2022

15.08.2022

16.08.2022 – 18.08.2022

10.1.

Котельная "Магма"****

 –

 –

с 30.04.2022 выводится из эксплуатации

10.2.

Система теплоснабжения котельная "Магма"  (тепловые сети)****  

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

04.07.2022 – 17.07.2022

18.07.2022

17.08.2022 – 19.08.2022

11

Система теплоснабжения котельная "Полиграф"

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

04.07.2022 – 17.07.2022

18.07.2022

17.08.2022 – 19.08.2022

12

Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника"

11.05.2022 – 12.05.2022

13.05.2022

25.07.2022 – 07.08.2022

08.08.2022

24.08.2022 – 26.08.2022

13

Система теплоснабжения котельная "ГЭС"

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

24.05.2022 – 06.06.2022

07.06.2022

17.08.2022 – 19.08.2022

14

Система теплоснабжения котельная "Военная база"

11.05.2022 – 12.05.2022

13.05.2022

14.06.2022 – 27.06.2022

28.06.2022

17.08.2022 – 18.08.2022*

19.08.2022

15

Система теплоснабжения котельная "Переборы"

11.05.2022 – 12.05.2022

13.05.2022

26.07.2022 – 08.08.2022

12.08.2022

09.08.2022 – 11.08.2022*

12.08.2022

16

Система теплоснабжения котельной  "Волжский"

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

12.07.2022 – 25.07.2022

29.07.2022

26.07.2022 – 28.07.2022*

29.07.2022

17

Система теплоснабжения котельная "Поток"

17.05.2022 – 19.05.2022

20.05.2022

20.06.2022 – 03.07.2022

04.07.2022

23.08.2022 – 25.08.2022

18

Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм"

13.05.2022

19

Система теплоснабжения котельная "Элеватор"

11.05.2022

20

Система теплоснабжения котельная "Ягутка"

11.05.2022

12.05.2022

15.06.2022 – 28.06.2022

29.06.2022

21

Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза"

17.05.2022

01.06.2022

18.05.2022 – 31.05.2022

01.06.2022

23.08.2022 – 24.08.2022

22

Котельная Психбольница (без тепловых сетей)

01.08.2022 – 14.08.2022

15.08.2022

Сторонние поставщики тепловой энергии

№           п / п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических сетей  испытаний отопление и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением  ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление

Дата подачи ГВС

23

Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО "ОДКСатурн" (направление ул. Димитрова)

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

24

Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК Сатурн"

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

25

Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева  котельная ПАО "ОДК Сатурн" (направление ул. Димитрова)

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –
 

Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК Сатурн" (направление ул. Димитрова)

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022            

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

26

Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Авиационная

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022 

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                 

25.07.2022

 –

 –

27

Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Фурманова

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

28

Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Рапова

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

29

Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Танкистов

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

29.1.

Тепловые сети от ПАО "ОДК Сатурн"направление ул. Л.Чайкиной

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022

25.07.2022

 –

 –

29.2.

Тепловые сети от ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. З.Космодемьянской

 –

 –

30.05.2022 – 05.06.2022

18.07.2022 – 24.07.2022           

06.06.2022                                

25.07.2022

 –

 –

30

Тепловые сети от котельной МУП "Теплоэнерго"

12.05.2022

13.05.2022

04.07.2022 – 17.07.2022

18.07.2022

30.1.

Тепловые сети от котельной АО "Воентелеком"

04.07.2022 – 17.07.2022

18.07.2022

18.08.2022*

19.08.2022

31

Тепловые сети от котельной ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО"

14.06.2022 – 27.06.2022

28.06.2022

32

ООО "Раскат – РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей)

11.07.2022 – 24.07.2022

25.07.2022

Примечание:
* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;
** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период;
*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Призма на котельную Тема в летний период;
**** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период.




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