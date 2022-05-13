Понедельник день холодный

Несмотря на похолодание, в администрации Рыбинска приняли решение о завершении отопительного сезона.

«В связи с наступлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С, руководствуясь уставом … закончить отопительный период 2021-2022 годов с 16.05.2022», – говорится в постановлении.

При этом, по прогнозу метеорологов, следующая неделя будет холодной – днем ожидается 10 … 14 градусов тепла, а ночью от +3 до +7.

Этим же постановлением установлен график отключения горячей воды.

План-график работы котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период 2022 года:



№ п / п Наименование системы теплоснабжения Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС * Дата подачи ГВС Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС Дата подачи ГВС Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление Дата подачи ГВС 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Система теплоснабжения котельная "Веретье" 24.05.2022 – 26.05.2022 27.05.2022 28.06.2022 – 11.07.2022 12.07.2022 09.08.2022 – 11.08.2022* 12.08.2022 2 Система теплоснабжения котельная "Бабушкина"** 24.05.2022 – 26.05.2022 27.05.2022 28.06.2022 – 11.07.2022 12.07.2022 09.08.2022 – 11.08.2022* 12.08.2022 3 Система теплоснабжения котельная "Стоялая" 11.05.2022 – 12.05.2022 – – – 16.08.2022 – 17.08.2022 – 4.1. Система теплоснабжения котельная "С.Перовская" 16.05.2022 – 18.05.2022 – – – 16.08.2022 – 17.08.2022 – 4.2. Система ГВС бойлерной на ул. Щепкина 16.05.2022 – 18.05.2022 19.05.2022 14.06.2022 – 27.06.2022 28.06.2022 – – 5 Система теплоснабжения котельная "Мариевка" 17.05.2022 18.05.2022 07.07.2022 – 20.07.2022 21.07.2022 – – 6 Система теплоснабжения котельная "Призма"*** 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 27.06.2022 – 10.07.2022 11.07.2022 16.08.2022 – 18.08.2022 – 7 Система теплоснабжения котельная "Тема" 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 27.06.2022 – 10.07.2022 11.07.2022 16.08.2022 – 18.08.2022 – 8 Система теплоснабжения котельная "Школа- интернат" 24.06.2022 31.08.2022 25.06.2022 – 30.08.2022 31.08.2022 – – 9 Система теплоснабжения котельная "Слип" 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 01.08.2022 – 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 – 18.08.2022 – 10.1. Котельная "Магма"**** – – с 30.04.2022 выводится из эксплуатации 10.2. Система теплоснабжения котельная "Магма" (тепловые сети)**** 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 04.07.2022 – 17.07.2022 18.07.2022 17.08.2022 – 19.08.2022 – 11 Система теплоснабжения котельная "Полиграф" 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 04.07.2022 – 17.07.2022 18.07.2022 17.08.2022 – 19.08.2022 – 12 Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника" 11.05.2022 – 12.05.2022 13.05.2022 25.07.2022 – 07.08.2022 08.08.2022 24.08.2022 – 26.08.2022 – 13 Система теплоснабжения котельная "ГЭС" 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 – 06.06.2022 07.06.2022 17.08.2022 – 19.08.2022 – 14 Система теплоснабжения котельная "Военная база" 11.05.2022 – 12.05.2022 13.05.2022 14.06.2022 – 27.06.2022 28.06.2022 17.08.2022 – 18.08.2022* 19.08.2022 15 Система теплоснабжения котельная "Переборы" 11.05.2022 – 12.05.2022 13.05.2022 26.07.2022 – 08.08.2022 12.08.2022 09.08.2022 – 11.08.2022* 12.08.2022 16 Система теплоснабжения котельной "Волжский" 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 12.07.2022 – 25.07.2022 29.07.2022 26.07.2022 – 28.07.2022* 29.07.2022 17 Система теплоснабжения котельная "Поток" 17.05.2022 – 19.05.2022 20.05.2022 20.06.2022 – 03.07.2022 04.07.2022 23.08.2022 – 25.08.2022 – 18 Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм" 13.05.2022 – – – – – 19 Система теплоснабжения котельная "Элеватор" 11.05.2022 – – – – – 20 Система теплоснабжения котельная "Ягутка" 11.05.2022 12.05.2022 15.06.2022 – 28.06.2022 29.06.2022 – – 21 Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза" 17.05.2022 01.06.2022 18.05.2022 – 31.05.2022 01.06.2022 23.08.2022 – 24.08.2022 – 22 Котельная Психбольница (без тепловых сетей) – – 01.08.2022 – 14.08.2022 15.08.2022 – – Сторонние поставщики тепловой энергии № п / п Наименование системы теплоснабжения Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС * Дата подачи ГВС Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС Дата подачи ГВС Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление Дата подачи ГВС 23 Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной ПАО "ОДКСатурн" (направление ул. Димитрова) – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 24 Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК Сатурн" – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 25 Тепловые сети от ЦТП ул.Радищева котельная ПАО "ОДК Сатурн" (направление ул. Димитрова) – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной ПАО "ОДК Сатурн" (направление ул. Димитрова) – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 26 Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Авиационная – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 27 Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Фурманова – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 28 Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Рапова – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 29 Тепловые сети от котельной ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. Танкистов – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 29.1. Тепловые сети от ПАО "ОДК Сатурн"направление ул. Л.Чайкиной – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 29.2. Тепловые сети от ПАО "ОДК Сатурн" направление ул. З.Космодемьянской – – 30.05.2022 – 05.06.2022 18.07.2022 – 24.07.2022 06.06.2022 25.07.2022 – – 30 Тепловые сети от котельной МУП "Теплоэнерго" 12.05.2022 13.05.2022 04.07.2022 – 17.07.2022 18.07.2022 – – 30.1. Тепловые сети от котельной АО "Воентелеком" – – 04.07.2022 – 17.07.2022 18.07.2022 18.08.2022* 19.08.2022 31 Тепловые сети от котельной ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по ЯО" – – 14.06.2022 – 27.06.2022 28.06.2022 – – 32 ООО "Раскат – РОС" бойлерная по ул. Гагарина,35 (без тепловых сетей) – – 11.07.2022 – 24.07.2022 25.07.2022 – –

Примечание:

* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;

** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период;

*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Призма на котельную Тема в летний период;

**** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период.