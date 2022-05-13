Из варягов в Рыбинск

Губернатор Ярославской области призвал рыбинцев не ходить на выборы мэра города которые состоятся 22 мая.

– Я ещё два месяца назад сказал , кто будет главой Рыбинска, а в ЕР меня поддержали. Так зачем вам тратить свое личное время на всякую чепуху? – сказал руководитель региона. – Лучше проведите выходные с пользой – съездите на дачу: посадите капусту, свеклу, картошку, ну или ещё что там вы садите из вашего «борщевого набора».

Кроме того, он ответил и на критику (однозначно незаслуженную) в адрес нового мэра.

– Ну и что, что он не местный? Я тоже такой, и ничего, работаю, всем нравится, – добавил губернатор. – Но согласитесь, как Рыбинск похорошел за полтора месяца его работы: вместо грязного снега – зеленая трава, на улицах стало теплее и светлее. Даже «яти» на вывесках выглядят счастливыми.

По его словам, никакой роли не играет, где живет избранный руководитель.

– Киевскую Русь… простите, великую и могучую Русь тоже создали не местные жители, а варяги! И никто их не избирал, их пригласили на княжество, – напомнил историю губернатор.

Кроме того, он дал пояснения по поддержке в работе нового градоначальника. Так, по его словам, все средства, предназначенные на капитальный ремонт моста через Волгу (от 2,5 до 3,3 млрд рублей), будут направлены на более важные цели – на обустройство двух площадок для выгула собак.

– Это вообще впервые в Рыбинске. И без вашего мэра, столь масштабный проект вряд ли бы смог реализоваться. А если нам удастся сэкономить на конкурсных процедурах, то вдобавок еще сделаем площадку для выгула кошек. Не у всех же лучший друг собака, – пояснил руководитель области.

После чего добавил, что 92,6 млн рублей уже потраченные бюджетом на разработку проектно-сметной документации для ремонта моста будут компенсированы за счет инвестиционной надбавки на услуги ЖКХ и сбора за капитальный ремонт многоквартирных домов.

– Но все это не предвыборная агитация за вашего мэра, а мое личное мнение при неисполнении служебных обязанностей, – подчеркнул глава региона. – Да и мост у вас красивый.

Тем не менее, согласно независимым социологическим исследованиям, проведенных по заказу мэрии Рыбинска, более 80 процентов избирателей намерены принять участие в выборах руководителя города, а ещё почти четверть заявляют, что «скорее примут участие». При этом, подавляющее большинство опрошенных намерены проголосовать за губернатора.