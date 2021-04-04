ЕР закупит 40 тысяч экземпляров брошюры «5 лет борьбы и побед»

04.04.2021, 8:08, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Выборы, Общество, Сарказм

ЕР разместила конкурсную документацию на поставку 40 тысяч экземпляров научно-образовательной брошюры «5 лет борьбы и побед».

На приобретение печатной продукции из городского бюджета выделят 3,7 млн рублей.

Получатель средств – «Муниципальная общественная благотворительная организация «Единый Рыбинск».

– На последних встречах с общественностью мэр города подарил нам несколько экземпляров брошюры, но, к сожалению, тираж издания оказался совсем небольшой и всем не хватило, – рассказала представитель МОБО. – Даже не на каждой встрече её раздавали.

По словам представителей ЕР, в связи с повышенной востребованностью у общественников, было принято решение закупить (вероятно, предварительно издав – ryb.ru) «5 лет борьбы и побед» в количестве, которого хватит для всех умеющих читать рыбинцев.

– Действительно, это очень познавательная брошюра, и она позволит каждому неравнодушному жителю города осознать масштаб благих перемен, которые произошли в Рыбинске за последние годы, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что брошюра будет распространяться среди участников предстоящего сдвоенного голосования по выбору общественных территории и предварительного партийного (праймериз). К каждому экземпляру будет приложен талон лотереи ЕР, по которому можно будет выиграть российский компьютер «Эльбрус-950Р», а также набор деревянных ложек для суши.

Для тех, кто предпочтет голосование через интернет, печатное издание доставят на дом, по указанному при регистрации адресу.

В соответствии с конкурсной документацией, брошюра должна быть изготовлена с учетом программы импортозамещения – то есть, без использования программных продуктов, материалов и оборудования иностранного производства.

Кроме того, в ЕР планируют заказать издание специальной версии «5 лет борьбы и побед» для детских дошкольных учреждений.

– Это будет комикс-раскраска, то есть много картинок и мало текста, – пояснили в ЕР. – При этом часть тиража будет доступна и для тех рыбинцев, которые читать не умеют.

Выпуск интерактивной версии брошюры пока не предусмотрен.