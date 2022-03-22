Выборы? Ага…

В Ярославле определились, кто будет управлять Рыбинском – это бывший первый зам главы Дмитрий Рудаков.

ЖКХ – чувствительная для жителей сфера. Люди ждут качественные услуги, простые и понятные ответы на вопросы, за что они платят, – написал в соцсетях врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. – А главное – оперативные решения проблем в сфере коммунального хозяйства. Тем важнее, кто возглавит профильный областной департамент.

Принял решение пригласить на должность директора департамента ЖКХ исполняющего обязанности мэра Рыбинска Алексея Рябченкова. К работе он приступит с 1 апреля.

Алексей Владимирович — профессионал, наш, местный. У него большой опыт работы. Сферу ЖКХ он знает «от» и «до». И уверен, справится со всеми задачами. Свой родной Рыбинск он не бросает. На новой должности у него появится больше возможностей помогать городу.

Закономерен вопрос, кто возглавит Рыбинск? Исполнять обязанности мэра города будет Дмитрий Рудаков . Несколько лет он работал под руководством экс-главы Дениса Добрякова, был его первым заместителем. Знает специфику города, менталитет и запросы жителей. В текущей ситуации особенно важно, что у Дмитрия Станиславовича есть успешный опыт работы в условиях санкций в Севастополе. Это позволит профессионально решать проблемы Рыбинска.

Напомним, экс-глава города Денис Добряков избирался примерно по такой-же схеме. В Уставе же сказано:

В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Рыбинска либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Администрации города Рыбинска, а в случае его отсутствия – заместитель Главы Администрации города Рыбинска по социальным вопросам.