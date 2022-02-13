Вспомнить все – 2

13.02.2022, 11:00, Главное

Теги: Бюджет, Выборы, Горэлектросеть, Добряков, Общество, Рудаков, Теплоэнерго

Бывший первый заместитель экс-главы Рыбинска Дениса Добрякова продолжает свою PR-компанию, которую можно характеризовать двумя посылами – «я за все хорошее и против всего плохого» и «позовите меня на царствие».

Так, неожиданно для всех, выяснилось, что Дмитрий Рудаков был против передачи в концессию МУП «Теплоэнерго». Разумеется, возможно он об этом и говорил у себя «на кухне», однако официально всегда выступал «За».

– Задолженность МУП «Теплоэнерго» накапливалась не один год и сейчас превышает миллиард рублей. Закрыть ее за средства городского бюджета – задача невозможная. Вариантов может быть два: или повышать тарифы, или проводить серьезную оптимизацию схемы теплоснабжения: улучшать инфраструктуру, сокращать потери, более эффективно распределять нагрузку на котельные. Мы выбираем форму, которая не затронет интересы горожан и будет способствовать модернизации предприятия. Концессия – ключевое направление для развития теплоэнергетики. Это не продажа, это долгосрочное управление с вложением средств и сохранением обязательств, – утверждал первый зам (пресс-релиз администрации города от 6 марта 2018 года).

Как оказались «не затронуты интересы граждан» рыбинцы и так хорошо знают, поэтому остановимся на основных экономических показателях.

За три года, с 2016 по 2018, непокрытые убытки «Теплоэнерго» выросли в 7,2 раза – с 60 до 433 млн рублей, долги перед поставщиками, в том числе за газ – в 2,2 раза (с 922,5 млн до 2 млрд 65 млн рублей). Дебиторская задолженность (долги потребителей) выросла в 1,5 раза – с 991,6 млн до 1 млрд 482 млн рублей. Единственное, что снизилось, это задолженность по кредитам – с 365 до 157,6 млн рублей.

По данным бухгалтерской отчетности предприятия за 2015 (последний год работы без Рудакова) и 2018 (последний год работы при Рудакове) годы.

Напомним, активная работа над передачей в концессию началась со смены руководства в муниципальном предприятии – 20 июля 2017 года должность генерального директора МУПа занял бывший подчинённый Дмитрия Рудакова, который приехал в Рыбинск вслед за ним из Севастополя – Евгений Крылов.

Последний свою карьеру в Рыбинске начал в 2016 году с поста заместителя муниципального ОАО «Рыбинская городская электросеть» (впоследствии было продано частному предпринимателю почти в два раза дешевле рыночной оценки).

Но до концессии новый директор не доработал – его сменил ставленник ПАО «ТГК-2» Алексей Потехин (сейчас обвиняется по статьям 165 ч.2 п.б «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и 285 ч.3 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»).

Отметим, не менее «эффективной» оказалось и работа Дмитрия Рудакова по «оздоровлению бюджета Рыбинска».

За те же три года (с 2016 по 2018) доля собственных доходов в бюджете города снизилась с 38 до 30 процентов – на 33,6 млн рублей.

Больше всего упали налоги на имущество – в два раза (с 385,7 до 183,1 млн рублей). Впрочем это удалось частично исправить за счет повышения правительством России зарплат бюджетников и МРОТ – налог на доходы с физических лиц вырос на 27 процентов (с 813,8 млн до 1 млрд 33 млн рублей).

Спасительным кругом для рыбинской администрации в эти годы стали субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов – они выросли на 42 процента (с 2,9 до 4,2 млрд рублей).

По данным фактического исполнения бюджетов за 2015 и 2018 годы.