Вспомнить все

05.02.2022, 15:12, Детали

Теги: Благоустройство, Бюджет, Горэлектросеть, Добряков, Общество, Рудаков, Теплоэнерго

После отставки недавно избранного главы Рыбинска Дениса Добрякова, в одном из местных СМИ, а также в ряде пабликов «ВКонтакте» неожиданно вспомнили его бывшего первого зама – Дмитрия Рудакова.

Сразу отметим, вспоминают его те, кто напрямую при нем имел финансирование из местного бюджета или разного рода преференции благодаря его должности.

Напомним, Дмитрий Рудаков появился в Рыбинске вслед за Денисом Добряковым, меньше, чем через год после скандального увольнения последнего с поста заместителя губернатора Севастополя.

Сначала, в марте 2016 года, бывший аудитор контрольно-счетной палаты Севастополя занял кресло заместителя главы по градостроительству, а затем переместился на более денежную должность – первого заместителя Дениса Добрякова, с которой ушел «в никуда» в феврале 2019-го.

Именно при нем Рыбинск стал городом для туристов, а не для горожан.

Однако первым делом новый зам главы произвел переоценку стоимости акций муниципальной «Горэлектросети» – с 324 млн до 400 млн рублей. При этом, несколько раз заверял – у предприятия есть серьёзные покупатели федерального уровня.

В итоге стабильно приносящая прибыль «Горэлектросеть» была продана частному предпринимателю всего 225 миллионов. Ранее заявленные интересанты – МРСК Центра, ПАО «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» и ПАО «Барнаульская горэлектросеть» – в торгах не участвовали.

Затем стартовала эпопея с благоустройством отдельных участков исторического центра Рыбинска. Начали с ремонта парковых зон, продолжили принудительной заменой вывесок в стиле a la russe, укладкой брусчатки и установкой фонарей «под старину». Все это назвали «музеем под открытым небом».

Дмитрий Рудаков стал и одним из инициаторов «мусорной реформы». Тогда, руководители города стали требовать от собственников жилья реконструкции площадок по сбору мусора – все должны были перейти на установку дорогих и неудобных «заглубленных контейнеров». При этом, чиновник утверждал, что это «обязанность собственников».

Реформа закончилась тем, что контейнерные площадки – точнее мусорные баки, в нарушение законодательства и требований Роспотребнадзора, оказались прямо под окнами многоквартирных домов. Впрочем, в администрации с пеной у рта заверяли, что это требование федерального законодательства. Разумеется, это оказалось ложью.

Затем Дмитрий Рудаков стал инициатором передачи МУП «Теплоэнерго» в безвозмездное пользование частному бизнесу – в концессию. Тогда тоже назывались разные крупные интересанты, но в итоге (уже после его увольнения) предприятие перешло в пользование ООО «Рыбинская генерация». С последствиями этого решения рыбинцы знакомы не понаслышке.

При нем город потерял и еще одно прибыльное предприятие – МУП «Водоканал» был также безвозмездно передан в собственность правительства Ярославской области.

Не менее скандальной оказалась история с новым стационарным причалом – еще на стадии строительства он ушел под воду. Но Дмитрий Рудаков заверял, что все будет хорошо, такой причал даже лучше. А что касается старого дебаркадера, то да, он сгорел, но мы сделаем новый.

«На восстановление дебаркадера потребуется приблизительно 30 млн рублей. Там будут располагаться кафе, ресторан, сувенирные лавки».

Кроме того, именно с его подачи традиционный фонтан на площади Дерунова заменили «плоскостным».

Отметим, с 2016 года по 2020 год доля собственных доходов в бюджете Рыбинска сократилась с 41 процента до 28 процентов, при этом в денежном эквиваленте она практически осталась без изменений – порядка 1,8 млрд рублей. Больше всего снизалось поступление с налога имущество – на 177,8 млн рублей. Но при этом выросли сборы налога на доходы физических лиц (все-таки инфляция и минималку регулярно повышают) – на 271,4 млн рублей.

С мая 2019 года Дмитрий Рудаков работал в ПАО «МРСК Северо-Запад» в должности заместителя генерального директора по корпоративному управлению и, по совместительству (с июня 2020 года), руководителем Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Сейчас эти места занимают Анна Изотова и Андрей Кашин.