О «Бурлаке», мосте и концессии

Сегодня очередное заседание муниципального совета посетил (под самый конец) зарегистрированный кандидат на пост главы Рыбинска Дмитрий Рудаков. В совете он конечно же был не как кандидат, а как и.о. главы. Но зато ответил на несколько вопросов депутатов – прежде всего, Олега Леонтьева, тоже кандидата.

Краткий пересказ:

Я в первый раз присутствую на совете после почти трехлетнего перерыва и очень рад вас всех видеть.

Я сам беспартийный, но завтра оперативка ЖКХ и хочу пригласить представителей всех партий в ней поучаствовать – хочу обсудить проблемы по всем округам (далее были названы пофамильно некоторые депутаты, которые приглашены, но Олег Леонтьев в их число не вошел – ryb.ru). На следующую пятницу, приглашу других людей.

Покупка теплохода «Бурлак» не моя идея, но скажу так: только факт ремонта моста оправдывает все затраты на его покупку (только причаливать ему некуда – Сергей Пресняков). В проекте ремонта моста, который еще не прошел экспертизу, будет частичное реверсное движение, но быстрое сообщение (между берегов, на теплоходе – ryb.ru) на всякий случай нужно. Что касается 1,5 млн рублей, потраченных на ремонт теплохода в рамках подготовки к навигации – я не могу владеть каждым вопросом.

Сейчас рассматривается вопрос уменьшения финансирования ремонта моста: последняя цифра, которую до нас довели – 1,5 миллиарда (ранее Валентина Терешкова и местные власти обещали 2,5 млрд рублей – ryb.ru). Но когда я эту сумму услышал, у меня руки опустились. Этой суммы не хватит, чтобы даже Т-образные плиты заменить. Ну что, теперь может только деньги на покраску оставить? С губернатором поговорил, довел, он будет помогать. Вопрос (расходов на ремонт) не наш – федеральный. Так что пока ПСД нет.