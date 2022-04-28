О «Бурлаке», мосте и концессии ✓ Новости Рыбинска и не только
 

О «Бурлаке», мосте и концессии

28.04.2022, 12:25, Главное
Теги: , , , , ,

Сегодня очередное заседание муниципального совета посетил (под самый конец) зарегистрированный кандидат на пост главы Рыбинска Дмитрий Рудаков. В совете он конечно же был не как кандидат, а как и.о. главы. Но зато ответил на несколько вопросов депутатов – прежде всего, Олега Леонтьева, тоже кандидата.

Краткий пересказ:

Я в первый раз присутствую на совете после почти трехлетнего перерыва и очень рад вас всех видеть.

Я сам беспартийный, но завтра оперативка ЖКХ и хочу пригласить представителей всех партий в ней поучаствовать – хочу обсудить проблемы по всем округам (далее были названы пофамильно некоторые депутаты, которые приглашены, но Олег Леонтьев в их число не вошел – ryb.ru). На следующую пятницу, приглашу других людей.

Покупка теплохода «Бурлак» не моя идея, но скажу так: только факт ремонта моста оправдывает все затраты на его покупку (только причаливать ему некуда – Сергей Пресняков). В проекте ремонта моста, который еще не прошел экспертизу, будет частичное реверсное движение, но быстрое сообщение (между берегов, на теплоходе – ryb.ru) на всякий случай нужно. Что касается 1,5 млн рублей, потраченных на ремонт теплохода в рамках подготовки к навигации – я не могу владеть каждым вопросом.

Сейчас рассматривается вопрос уменьшения финансирования ремонта моста: последняя цифра, которую до нас довели – 1,5 миллиарда (ранее Валентина Терешкова и местные власти обещали 2,5 млрд рублей – ryb.ru). Но когда я эту сумму услышал, у меня руки опустились. Этой суммы не хватит, чтобы даже Т-образные плиты заменить. Ну что, теперь может только деньги на покраску оставить? С губернатором поговорил, довел, он будет помогать. Вопрос (расходов на ремонт) не наш – федеральный. Так что пока ПСД нет.

Вопрос погашения долгов «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей с рассрочкой на полгода) меня раздражает больше всего. Когда переговоры по концессии начинались, речи не шло об их закрытии. Что за концессия, если мы за нее еще заплатить должны? И договоренности были – долги будут прощены. И мы должны сделать все, чтобы их не платить – или тогда расторгать концессию. Мы 18 км в год делали (замена теплотрасс), а они только 6. В прошлом году мы долги платили, но эти деньги на инвестпрограмму не пошли, в этом году не платили – они должны быть списаны. Есть миллион юридических механизмов для расторжения концессии. Первое, что мы должны соблюдать, это не концессионное соглашение, а интересы города – ремонт теплотрасс и исполнение инвестиционного соглашения. Платежи за газ, воду и электроэнергию – пусть другие отслеживают.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Мне отпуск не нужен, мне пиару давай!

26.04 / Рыбинск отметит День весны и труда

26.04 / В Рыбинске на Стрелке начались работы по благоустройству

22.04 / «Бурлак» тратит денег все больше (1,5 млн рублей только на подготовку к навигации 2022 года)

22.04 / Шесть человек на главу

16.04 / Коммунисты против «беспартийного»

14.04 / Завтра в Рыбинске начнётся голосование за объекты благоустройства

13.04 / Медиарейтинг губернаторов за март 2022 года

13.04 / В Рыбинске готовят помещение под модельную библиотеку

06.04 / В Рыбинске проводят аукцион на выполненные работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика