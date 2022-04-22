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Шесть человек на главу

22.04.2022, 11:10, Главное
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Вчера завершилась компания по выдвижению кандидатов на досрочные выборы главы Рыбинска, которые состоятся 22 мая 2022 года.

На должность руководителя города претендуют шесть кандидатов:

Александр Белов, гор. Рыбинск – выдвинут ЛДПР. Работает начальником общественного пункта охраны порядка в муниципальном казенном учреждении «Центр охраны правопорядка» города Ярославля.

Александр Бокарев, гор. Рыбинск – выдвинут партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Работает помощником депутата государственной думы Николая Бурляева. Депутат муниципального совета Судоверфского сельского поселения.

Олег Леонтьев, гор. Рыбинск – выдвинут КПРФ. Работает помощником депутата ярославской областной думы Светланы Беловой. Депутат рыбинского муниципального совета (11 округ).

Игорь Милорадов, гор. Рыбинск – выдвинут «Коммунистической партией коммунисты России». Работает заместителем главного врача по административно-хозяйственным вопросам в ярославской частной больнице «РЖД-Медицина».

Дмитрий Рудаков, гор. Череповец – самовыдвиженец, при поддержке партии «Единая Россия». Работает с апреля 2022 года и.о. главы Рыбинска.

Константин Тукеев, гор. гор. Ивано-Франковск – выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». Работает инженером по подготовке производства в АО «Ярославль-Резинотехника».




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