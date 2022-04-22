Шесть человек на главу

Вчера завершилась компания по выдвижению кандидатов на досрочные выборы главы Рыбинска, которые состоятся 22 мая 2022 года.

На должность руководителя города претендуют шесть кандидатов:

Александр Белов, гор. Рыбинск – выдвинут ЛДПР. Работает начальником общественного пункта охраны порядка в муниципальном казенном учреждении «Центр охраны правопорядка» города Ярославля.

Александр Бокарев, гор. Рыбинск – выдвинут партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Работает помощником депутата государственной думы Николая Бурляева. Депутат муниципального совета Судоверфского сельского поселения.

Олег Леонтьев , гор. Рыбинск – выдвинут КПРФ. Работает помощником депутата ярославской областной думы Светланы Беловой. Депутат рыбинского муниципального совета (11 округ).

Игорь Милорадов, гор. Рыбинск – выдвинут «Коммунистической партией коммунисты России». Работает заместителем главного врача по административно-хозяйственным вопросам в ярославской частной больнице «РЖД-Медицина».

Дмитрий Рудаков , гор. Череповец – самовыдвиженец, при поддержке партии «Единая Россия». Работает с апреля 2022 года и.о. главы Рыбинска.

Константин Тукеев, гор. гор. Ивано-Франковск – выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». Работает инженером по подготовке производства в АО «Ярославль-Резинотехника».