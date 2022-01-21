Выборы главы Рыбинска могут состояться уже 24 апреля

21.01.2022, 15:51, Главное

Теги: Выборы, Добряков, Муниципальный совет, Политика

Сегодня депутат Олег Леонтьев внес в муниципальный совет проект решения о назначении выборов главы города на 24 апреля.

По его мнению, глава, приступивший к исполнению своих обязанностей в мае, лучше справиться с масштабными ремонтными запланированными в этом году, чем глава, который приступит к исполнению полномочий в только в августе. Да и спросить будет с кого.

В 2022 году в Рыбинске запланирован долгожданный ремонт моста через Волгу (стоимость порядка 2 млрд рублей), берегоукрепление набережной от ДК «Вымпел» до ДС «Полета» (449 млн рублей) и ремонт 33 дворов. И конечно же нужно качественно подготовиться к следующему отопительному периоду (в этом году город даже не получил паспорт готовности к зиме).

Отметим, в сентябре состоятся выборы губернатора Ярославской области и вряд ли глава города, если его будут выбирать в июле, сможет за месяц обеспечить их достойное проведение.

Заседание муниципального совета, на котором должны рассмотреть этот вопрос, состоится 27 января 2022 года.

Напомним, 20 января, не отработав даже и четырёх месяцев, уже экс-глава Рыбинска Денис Добряков подал в отставку по «личным обстоятельствам».

Проект решения муниципального совета от 27 января 2022 года № __ О назначении выборов Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск

Р Е Ш И Л:

1. Назначить выборы Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области на 24 апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рыбинские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Пояснительная записка на проект решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск «О назначении выборов Главы городского округа город Рыбинск Ярославской области»

В соответствие с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные выборы назначаются представительным органом муниципального образования.

Согласно части 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

Согласно части 4 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» В случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий, за исключением досрочных выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), которые проводятся с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на указанных выборах.