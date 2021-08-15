«Теплоэнерго» зарабатывает исками

15.08.2021, 9:09, Детали

Теги: Бюджет, Образование, Общество, Суд, Теплоэнерго

Более 60 исковых заявлений к рыбинским муниципальным образовательным учреждениям, в том числе к детским садам и школам , подало за лето этого года МУП «Теплоэнерго».

Иски, направленные в Ярославский областной арбитражный суд, однотипные – выдать судебный приказ на взыскание задолженности, пеней и возмещение государственной пошлины.

Отметим, судебный приказ (фактически это исполнительный лист) выдается только в том случае, если должник полностью признал требования кредитора, а сумма долга не превышает 500 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет, по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова, одобрил безвозмездную передачу всех активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП возвращает ООО эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).

По данным бухгалтерской отчетности МУП «Теплоэнерго», на 1 января 2021 года кредиторская задолженность предприятия составила 1 млрд 956 млн рублей, непокрытый убыток – 1 млрд 791 млн рублей. Стоимость чистых активов отрицательная: -1,6 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата руководителей муниципального предприятия – от 100 до 160 тысяч рублей в месяц.