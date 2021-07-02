Горячая тема получила обсуждение

02.07.2021, 19:43, Главное

Теги: Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Теплоэнерго

В пятницу в муниципальном совете состоялся «круглый стол» с представителями ООО «Рыбинская генерация».

Несмотря на заявленное желание найти компромисс с представителями теплоснабжающей организации, встреча началась с взаимных претензий : вы поставляете грязную горячую воду, не идете на компромиссы, не закапываете «раскопы», а вы не платите за наши услуги.

Впрочем, есть шанс что стороны все же договорятся – как никак на кону отключение муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе детские сады, и объектов культуры – «Рыбинская генерация» в течение неделе предоставит свой вариант графика по погашению долгов бюджетных организаций, а затем муниципальный совет постарается найти на это деньги.

Однако выяснились и некоторые интересные подробности.

– Грязная вода в мкрн «Переборы» была только когда ее приходилось подавать с температурой свыше 100 градусов, – пояснил Алексей Потехин, генеральный директор предприятия.

По его словам, причина была в том, что сети находятся в ужасном состоянии, а половина управляющих компаний никогда не занимались должной их промывкой (подготовкой к отопительному сезону) – «нет даже врезок для промывки».

По мнению представителей «Рыбинской генерации», о возможном отключении муниципалы знали, их предупреждали с апреля, но даже нет реальных графиков погашения задолженности. Правда, график не гарантирует подключение горячей воды – нужно сначала погасить половину долга и войти в новый отопительный сезон без просроченных долгов.

Чиновники, в свою очередь, говорят, что долги готовы погасить до 1 октября, но частично. То есть, требования поставщика горячей воды администрация исполнить не может.

При этом, ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» поддержал позицию «Рыбинской генерации» – если потребитель не платит, значит его надо отключать – им же за газ надо платить. Отметим, долг предприятия за газ, в том числе в части задолженности МУП «Теплоэнерго», на 1 июня составлял 1 млрд 174,5 млн рублей.

Владимир Пахарев считает, проблема в том, что депутаты сняли финансирование со спортивных учреждений, при том поверив главе города, что оплачивать все их коммунальные счета будет администрация. А теперь выяснилось, что денег на это нет.

– Они (спортшколы) недополучили собственных доходов на 16 млн рублей, а мы им добавили всего 1,5 миллиона, – отметил депутат.

– Средства в бюджете на коммунальные услуги заложены, но «живых» денег фактически нет, – пояснил замглавы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Что касается долгов муниципальных учреждений, то они только растут – на начало года задолженность только у школ и детских садов была порядка 35 млн рублей, сейчас около 50 миллионов, а к концу года будет уже больше 70 (по расчетам «Рыбинской генерации»).

Так что теперь вопрос только в одном: где взять деньги?

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет, по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова, одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием («Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).